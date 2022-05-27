超便宜！8個洗衣袋一次買齊才699元　保護衣物不磨損、勾紗

文／C編

洗衣服是日常，但不是把衣服通通丟進洗衣機就算了，將衣服反過來或是裝進洗衣袋，都是許多人常用的、延長服飾壽命的方法，能防止勾紗、磨損，「Her森森」推出「有感良品洗衣袋年度熱銷8件組」，原價852元、特價699元，組合中有多種形狀和尺寸，適合使用於不同的衣服，一次買齊超方便。

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▲有感良品 洗衣袋年度熱銷8件組，原價852元、特價699元，點我搶購。



「有感良品洗衣袋8件組」包括平面、筒狀、圓形、內衣專用等款式，讓各式衣服洗滌時都能受到保護，不沾黏棉絮、灰塵，並能防止糾結、磨損、變形，及鈕釦或拉鍊因互相拉扯而脫落，使用洗衣袋時，建議衣服不要塞到滿，預留一些空間，才能清潔乾淨。

這款洗衣袋可用於全自動或雙槽式洗衣機，網袋接縫採包邊設計，不會損壞袋內衣物表面，隱藏式拉鍊，可確保不會傷害其他衣物，另外，在拉鍊頭又加裝了止滑功能，可確保衣物不會滑出洗衣袋，雖然是小東西，但細節都做得非常好，讓衣服更耐洗、穿更久。

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「Her森森」推出「有感良品洗衣袋年度熱銷8件組」，原價852元、特價699元，平均一件87元價格，重點是細網格的設計，可以更加細緻的保護衣物，絕對是生活必需單品。