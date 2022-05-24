「20萬天線寶寶」起底！男童靠倒的天價公仔來頭曝光　小款已完售

▲香港一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組）

記者鮑璿安／台北報導

香港一名男童日前撞倒潮流公仔店內「高1.8公尺的天線寶寶」，導致其嚴重損毀，沒想到該公仔要價5萬2800港元（新台幣近20萬），孩童媽媽當下趕緊賠了3萬多港元（新台幣11萬），讓她感到不合理，認為被詐騙。而該天線寶寶公仔的來頭也被起底，是聯乘品牌POP SUNDAY，甚至迷你尺寸都已經完售。

▲高度1.8公尺的天線寶寶加入了復古Disco風格，售價5萬2800港元（新台幣近20萬） 。（圖／翻攝自KKPLUS官網）

據了解，潮流玩具平台KKPLUS 去年（2021年）10月就聯乘品牌POP SUNDAY一起舉辦「KKPOP WEEKEND」展覽，一度在旺角掀起風潮，將高度1.8公尺的天線寶寶加入了復古Disco風格，並以寶麗石粉樹脂製成，因此會有閃閃發光的效果，是一大賣點。

▲另也販售27cm高的迷你型尺寸，則售價1180港元（台幣4,447元） 。（圖／翻攝自KKPLUS官網）

而該巨型公仔在官網上的售價為5萬2800港元（新台幣近20萬），另也販售27cm高的迷你型尺寸，則售價1180港元（台幣4,447元），目前已經完售。其實公仔價格本身就有很大浮動，根據設計師、品牌聯名效果加值，會吸引不同客群購買，按照定價入手後還可能身價看漲，例如KAWS x Dior一隻限量毛絨公仔曾被拍賣網站炒到約千萬人民幣，越是限量越是吸引人，與時尚緊密連結成為風潮。