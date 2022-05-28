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買一送一！日本ASHIYA安瓶15600元→499元　養出零毛孔美肌

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文／C編

安瓶精華可以幫助肌膚提供營養呵護，因為濃度高，因此可以迅速為肌膚補充養護能量，「Her森森」推出「ASHIYA 肌因超級賦活精華1.6ml（3支／盒）」（買一送一），原價15600元、特價499元，快趁優惠下殺入手。

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▲ASHIYA,精華,安瓶,保養,Her森森,。（圖／Her森森）

▲ASHIYA 肌因超級賦活精華1.6ml（3支／盒）（買一送一），原價15600元、特價499元，點我購買

由日本關西ASHIYA醫學集團設計，擁有專業的醫師群、先進的醫療技術、科技醫療設備，研發出專業的精華單品，這款肌因超級賦活精華，裡面添加六胜肽、α熊果素、玻尿酸、水解彈力蛋白胜肽，可以立刻為肌膚補充彈力。

肌因超級賦活精華不僅裡面添加各種營養成分，精華的質地非常清爽，一推抹開就可以立刻吸收，建議可以在洗完臉、化妝水之後，塗抹在臉部肌膚，或是針對在意的部位，使用安瓶保養，為肌膚快速補充美容成分。

不僅可以單擦使用，肌因超級賦活精華因為屬於安瓶，建議一次使用7天，幫助肌膚迅速密集的呵護調養；更有預算的話，可以塗抹兩層，在睡前類似以厚敷的方式，加強肌膚狀態，隔天上妝更超級透亮、緊緻。

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▲ASHIYA,精華,安瓶,保養,Her森森,。（圖／Her森森）

▲ASHIYA 肌因超級賦活精華1.6ml （3支／盒）（買一送一），原價15600元、特價499元，點我購買

「Her森森」推出「ASHIYA 肌因超級賦活精華1.6ml（3支／盒）」（買一送一），原價15600元、特價499元，超優惠的價格當然要手刀搶購，一次多囤幾盒，約會前或是有重大活動前使用，絕對可以讓隔天狀態超完美。

關鍵字：

ASHIYA, 精華, 安瓶, 保養, Her森森

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