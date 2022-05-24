BLACKPINK終於同框！Lisa、Jennie曬火辣直角肩　女王級時尚力爆棚

記者鮑璿安／台北報導

韓人氣女團BLACKPINK已經許久未全員合體了，此次終於迎來《Rolling Stone滾石》6月封面，四人以全新造型露面，Lisa、Jennie不約而同以平口上衣露出仙氣直角肩，強大的氣場讓粉絲直呼：「終於合體了」、「時尚感染力太強」。

BLACKPINK成為首次登上《Rolling Stone滾石》的亞洲女團，同框畫面一曝光就掀起熱議，四人這回終於不是穿著自己代言的精品服飾，Jennie以「時尚頑童」法國設計師高堤耶品牌Jean Paul Gaultier 馬甲排扣裙裝出鏡，緊身線條加上前段後長的裙襬設計，宛如為她身材量身打造一般充滿張力。一旁的Lisa則是穿上丹麥品牌Ganni 平口上衣，小露低胸以及纖腰輕鬆放電。

Jisoo與Rosé則是相對帥氣的打扮，兩人皆穿著Courrèges旗下單品，品牌是由法國設計師André Courrèges 在 1961 年與妻子Coqueline Courrèges 一起創立，具有強大的運動科技感。Jisoo演繹紅色上衣搭配黑色皮革裙；Rosé 以T恤與亮片背心營造搶眼效果，四人同框出鏡自然是吸睛滿滿，也為今年夏天的回歸預熱。