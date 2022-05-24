梅雨季衣服晾不乾？學會「拱型曬衣法」，衣服長短排列有學問

記者曾怡嘉／台北報導

雨下不停，家裡的衣服是不是總是晾不乾呢？還是晾乾後總有股怪怪的味道？其實下雨天洗晾衣服都是大學問，除了購入烘衣機之外，其實從洗衣精挑選和晾衣服的技巧都有大學問，一起來學習。

#衣服一定要洗乾淨

梅雨季就擔心衣服晾乾後，有股奇怪的難聞氣味，追根究柢就是因為衣服沒有徹底洗乾淨，殘留著污垢加上雨季的潮濕，使細菌孳生的機會增加產生異味，還有另外一個原因就是「衣物柔軟劑」，有時過多的柔軟劑會導致衣服無法在特定的水量中清潔乾淨,而殘留的柔軟劑在衣物上聚集滋生細菌。

#拱型晾衣法，讓衣服更快乾

想要衣服快速晾乾有技巧，首先在晾衣服時，按照衣服長短來吊掛，記得不是由長到短，而是「長→短→長」的順序排列，呈現像拱型一樣的形狀，原理就是透過中間短衣服所留的下方空間，空氣經過時會從預留的空間產生上升氣流，穿過衣服間的空隙，把水分帶走，讓衣物縮短乾燥時間。

#淋濕的厚衣物直接掛起來，減少濕氣與霉味產生

雨季濕冷時所穿著的外衣、外套、厚衣物等洗後較難乾燥的衣物，如果沒有立即清洗的需求,可以先掛起來並使用衣物清新噴霧來除去異味，建議選擇有抗菌效果的衣物噴霧，更能有效防止衣物產生霉味。

#烘衣機+羊毛球讓衣服蓬鬆乾爽

連日下雨，有時候用烘衣機烘完摸起來還是有點濕濕的感覺，這時建議放入能讓衣服加速乾燥的烘衣球，幫助有效減少烘衣時間，除了去除衣物靜電，更能讓衣物更加蓬鬆柔軟。

▲Five Oceans 洗衣系列 天然燕麥洗衣精，500ml，790元、羊毛烘衣球 4pcs+收納袋，990元。

洗衣精共推出三種款式可挑選，分別為無香鬆柔、松木精緻衣物以及雨後檀香護色洗衣精。

▲KERZON 洗衣精，1000ml，900元。

優雅的玫瑰花香，揉合雪松清新澄淨的氣息，讓洗淨後的衣物散發淡雅氣息。

▲BONDI WASH 塔斯曼尼亞胡椒及薰衣草洗衣精，500ml，600元。

塔斯曼尼亞胡椒帶有淡淡木質香氣，完美的襯托出澳洲薰衣草的放鬆氣息。