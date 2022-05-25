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最低調戀愛星座Top 3 ！　冠軍一放閃就是要結婚，偷偷來更甜蜜

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▲星座 。（圖／翻攝自TVN）

▲「超低調戀愛星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN）

記者鮑璿安／台北報導

比起那種喜歡你就要讓全世界知道，低調戀愛反而更能長久，根據星座角度來看，有些人認為愛情就是兩個人的事情，沒必要高調過頭，以下就公開「不愛放閃超低調星座」Top 3 ，別再質疑他們的愛意了！

Top 3 摩羯座

摩羯座愛一個人從來不靠嘴上說說，甚至他們什麼都不說，需要靠時間慢慢培養對另一半的愛意，摩羯的情感來得很慢，直到真正確定了心意，才會開始默默付出，屬於久而久之才會發現閃光點的類型，所以摩羯的戀愛真的不需要被圍觀，兩個人過好小日子就夠了。

Top 2 處女座

處女座不愛放閃，情感一直都比較內斂，而且處女其實不愛被關注感情的問題，若是搞得大家都知道，每天用放大鏡檢視自己的生活，那處女實在是太不自在了。處女會以行動證明自己，而且他們其實是很長情的，讓愛情變成一種習慣，自然離不開對方。

Top 1 天秤座

天秤座總是很低調守護自己的感情，如果沒有十足的把握，不會讓自己的戀情公諸於世，以免彼此的感情被人閒言閒語，一點好處都沒有，所以天秤喜歡平淡的愛情，很常發現天秤一放閃就是準備要結婚了，殺得措手不及，根本是偷跑型選手。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 摩羯座, 處女座, 戀愛

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