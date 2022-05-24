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樂高推出《星夜》畫作還加碼梵谷本人！　宅家搞藝術也很可以

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▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂，樂高、詩特莉都有新品。（圖／樂高、詩特莉提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期宅家休閒成顯學，有時候追劇、打電動突然覺得有點空虛，有些實體的休閒選項也是很不錯喔，樂高日前推出的植物系列，讓非綠手指的消費者也能在家打造美麗花園，9月更準備開賣梵谷著名作品《星夜》，以樂高方塊詮釋出更加平易近人的藝術作品，在家打發時間也是氣質滿滿！

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

這款大人浪漫的樂高「Vincent van Gogh - The Starry Night梵谷《星夜》」系列，共有2316個樂高零件，以文森・梵谷著名的畫作之一《星夜》為概念，梵谷筆下如夢似幻的風景包括月亮、星星、渦狀雲、起伏山丘與下方的村莊，以樂高的方塊重新詮釋，更多了點玩心的興味。

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

樂高此類的產品最棒的部分不是「像」跟「重現」，而是如畫家畫作一般的重新詮釋，並掌握關鍵的精髓「組合」與「拼接」，並帶出跟拼圖般相異的立體感，此外，該系列還配有可調式展示支架，樂高角色的文森．梵谷可帶著他的畫筆、調色盤和畫架立於其上，像在訴說一個場景跟故事。

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

「Vincent van Gogh - The Starry Night梵谷《星夜》」系列將於今年9／1在台開賣，售價5,899元，屬於大人的浪漫價值還是不斐啊。

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

若現在就燃起了心中的樂高魂，近期植物系列也能讓你巧妙妝點居家，該系列包括多肉植物、天堂鳥與蘭花盆，靈感當然是來自真實的自然，要是你總是為種植植物失敗而垂頭喪氣，自己組合出植物樂高也不錯，多肉植物組合提供9種不同樣態的內容，讓你可以組合或分散的妝點家中或辦公室。

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

蘭花與天堂鳥的姿態則更為靜態，雖然你可以隨時微調他們的角度，但無論如何它都會是平衡與賞心悅目的組合，他們的尺寸大小與真實的植物相近，在某個角度與光影看來它們就像是真的蘭花，雖然你下一秒會意識到它們是樂高作品，植物系列單盒售價為1,799元至3,499元。

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

宅家娛樂除了拼樂高，餅乾品牌Aunt Stella詩特莉在5月份也推出全新「DIY餅乾彩繪組」，內含製作信封餅乾與裝飾巧克力等相關材料，只須自備奶油與雞蛋，就可在家開始烤餅乾，該款組合限量500份，即日起於品牌官方網站限定販售。

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供）

▲宅家娛樂,樂高,詩特莉。（圖／樂高、詩特莉提供） 

關鍵字：

樂高, 星夜, 梵谷, 植物, 詩特莉, ＤＩＹ

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