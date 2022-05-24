膚質卡卡有顆粒？「角質管理」新品熱搜，幫肌膚定期大掃除

▲長時間佩戴口罩，肌膚粉刺、痘痘層出不窮。（圖／翻攝自IG/ahc_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩改變生活，不少人口罩的封閉環境，使得肌膚困擾徒增，台大皮膚專科醫師張佳穎表示，隨著疫情起伏，壓力隨之升降，膚況雖因人而異，但是整體而言粉刺或痘痘變多，建議大家從角質管理開始做起。

當養份無法滲入下去；老廢物質無法排上來，過度堆積的角質可能使得肌膚粗糙、暗沉、粉刺、痘痘、保養品吸收不良或上妝浮粉。做好角質管理猶如定期的大掃除，可以幫助外觀顯得細緻、平滑、明亮，膚色均一且不易長粉刺、痘痘；肌膚內部結構屏障增強，更能促進更新循環，保水不易流失。

檢視一下肌膚是否有這種情況，回家拿下口罩發現臉部肌膚不平順，有粉刺顆粒或是痘痘增生，代表肌膚代謝失序，推薦以下角質管理保養單品。

▲EVE LOM全能亮顏潔顏乳，120ml，1,900元。

能徹底洗淨肌膚同時卸除淡妝，另含天然南瓜發酵萃取，能幫助溫和代謝角質，且有著多重長效保濕成分，洗後肌膚柔嫩不緊繃，讓後續保養更好吸收，敏感肌也適用。

▲Omorovicza 亮膚潔顏凝凍，150ml，2,350元。

以大自然的絲瓜絡纖維與天然檸檬酸AHA作為主力，明亮橙黃的凝凍乳化後隨著細柔的泡沫帶動絲瓜微纖維，清除老廢角質；構棘葉萃取含生物類黃酮，可調節皮脂，恢復微生物菌群平衡，改善痘痘現況。

▲Dr. BARBARA STURM 去角質霜，100ml，2,100元。

含舒緩主力配方馬齒莧成分之外，油橄欖果殼粉與微晶纖維素能溫和去除老廢角質，恢復肌膚平整。改善乾燥粗糙並加強肌膚修復的七葉樹萃取與棕櫚酸視黃酯是促進循環代謝與鎮定肌膚的來源。

▲(MALIN+GOETZ) 煥膚亮顏精華 30ml，1,980元。

三合一的輕質煥膚亮顏精華，8%植物性果酸來自天然糖蜜及糖的甘醇酸和乳酸分子能巧妙滲透，溫和去角質並平衡多餘的油脂，勻化明亮；2%穩定的法定美白成分乙基維他命C能幫助提亮、抵禦環境侵害。