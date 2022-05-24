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手腳表情不再尷尬！Yeri超自然「拍照姿勢」學起來　完美角度立刻瘦一號

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

明星的一舉一動都放大檢視，有任何風吹草動都逃不過網友法眼，Red Velvet成員Yeri就時常被筆戰社群網站上的單品、穿搭，甚至拍照姿勢都抄襲BLACKPINK的成員Jennie，被酸毫無自我風格，網友甚至做出許多對照圖舉證，但其實兩人私下交情甚好，毫不受此言論影響，但先別管Yeri是不是抄襲Jennie 了，Dappei整理了這位時尚Icon的拍照姿勢，不只可以展現OOTD還能顯瘦顯高，以後拍照不用再石化在鏡頭前了！

POSE 1：全身穿搭照

拍穿搭照通常都是以全身入鏡，但若是只是直直站立總顯得僵硬，不妨像Yeri 一樣將臀部側向一邊，並將另一邊的腿向外延伸，身體線條有了變化畫面就會動態、自然許多，還可以讓雙腿看起來又長又霸氣，而那無處安放的小手可以拉著包包展示你最新戰利品，是個難度不高又能一舉多得的拍照姿勢。

▲Red Velvet成員Yeri （圖／翻攝自IG@yerimiese，下同）

POSE 2：展示更多角度穿搭

另一種拍全身穿搭照的常用姿勢就是側身了，雖然不像正面可以讓穿搭這麼全面，但是就不會像正面直立那樣尷尬，想要展現更多穿搭，可以像 Yeri 這樣將外層衣服撩起，手也不會顯得手足無措。

POSE 3：甜蜜視角

和朋友或另一半吃飯的時候，我們很常在等餐時間幫對方拍照，托腮絕對是最可愛的甜蜜視角了，而且還可以隱藏嘴邊肉，但要記得只要輕輕擺放在腮邊就好，太緊貼會讓臉變形，而且會像在假裝自己是一朵花。

POSE 4：唯美意境照

想要一些微性感的照片，除了可以像 Yeri 背對鏡頭露半肩，眼神望向遠方或自己的肩膀的方向會更添朦朧神秘感，或者逆著光拍攝讓人的輪廓若隱若現，都是很值得當頭貼的唯美照！

POSE 5：整體小一號的秘訣

除了拍照姿勢，拍攝角度也很重要，可以從 Yeri 許多照片發現，她時常請拍攝者由上往下的角度拍照，臉跟腿都立刻瘦一號，也可以保持畫面乾淨，很適合當背景雜亂時的拍照視角。

Dappei 結語：

鏡頭就是有一種魔力，讓平時再好動的人都靜止下來，手腳跟表情都瞬間尷尬，這5個簡單視角存起來，簡單零失誤！

文字編輯：Sofie

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團體照排排站太老梗，韓國團體時尚又搞怪的「團體拍照姿勢」Top 7，拍出不會變黑歷史的青春照！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, Yeri , 穿搭, 拍照, 姿勢

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