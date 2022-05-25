第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

記者李薇／綜合報導

心理測驗總是可以探究我們心裡深處的層面，可以幫助我們更加了解自己，以便在各種事情上做出判斷或是分析，以下一張圖就可以清楚地知道你是內在偏冷還是偏熱的人，做過測驗的人都覺得超級準，不妨可以玩一下測驗。

你第一眼看到的是什麼？

A.女孩的背影

B.老頭的臉

A.女孩的背影

你的個性樂觀又積極，對周圍一切事物充滿好奇心，熱衷嘗試各種新鮮、不同的事物，對於新潮的東西接納度很高，同時也是一個行動派，做事比較衝動，總是先行動，才經過大腦的思考，所以常常會遇到「頭洗了一半才想著要收尾的問題」，建議以後可以先想想，再進行行動，節省時間精力。

在個性上你也是相當善良與堅強，樂於幫助他人，而且很有同理心，總是可以為身邊的人著想，幫忙顧前顧後，所以很受到周邊的人歡迎。

B.老頭的臉

你是一個非常冷靜且理性的人，做人誠實可靠，在別人眼中也是很值得信賴的人，同時具有領導的能力，懂得搜集群體間不同的意願，並且想出解決辦法，幫助大家解決很多問題，所以也蠻受到群體的歡迎。

通常只要你設定了目標，就會逐一去規劃、實現，但也因為這樣太過細心的個性，也容易讓你變成一個完美主義者，常常無法忽視任何小細節，或是一但不如你的意就會心灰意冷，做事情總是放心不下，該放鬆的時候變得無法放鬆。