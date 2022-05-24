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台灣獨家「綻蘭紫」芭蕾舞伶飾品太美　浪漫色調源自蘭花

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▲▼ Les Néréides 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Les Néréides 台灣限定綻蘭紫迷你芭蕾項鍊與耳環。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國時尚飾品品牌Les Néréides（中文名：蕾娜海）以繽紛設計著稱，藉由結合手繪琺瑯、水晶、半寶石、結晶樹脂、合金等材質與工藝，創造一件件充滿童趣的首飾，當中以芭蕾舞伶造型設計最為人熟知，登台18年已有不少忠實擁護者，品牌近期特別創作全球獨家、台灣限定「綻蘭紫」迷你芭蕾飾品寵台灣粉絲。

▲▼ Les Néréides 。（圖／公關照）

▲Les Néréides台灣限定綻蘭紫迷你芭蕾項鍊，2,400元。

▲▼ Les Néréides 。（圖／公關照）

▲芭蕾舞伶項鍊是Les Néréides的招牌作品。

Les Néréides芭蕾舞伶飾品歷來有許多不同顏色的款式供選擇，此次為台灣推出的「綻蘭紫」芭蕾舞伶作品，源自創辦人Pascale十年前造訪台灣時，在花市見到多彩的蘭花感到驚喜，尤其對淡紫色的優雅色澤印象深刻，因此為有「蘭花王國」之稱的台灣，設計穿著淡紫色舞裙與舞鞋的芭蕾舞伶項鍊與耳環，綴以閃爍的亮片吸睛。

▲▼ Les Néréides 。（圖／公關照）

▲Les Néréides 台灣限定綻蘭紫迷你芭蕾耳環，2,800元。

丹麥品牌Pandora豐富的串飾系列中也出現芭蕾舞鞋吊飾，有別於一般芭蕾舞主題的甜美風格，Pandora注入叛逆精神與龐克風格，為芭蕾舞鞋面各鑄刻穿心箭紋身圖案以及點綴璀璨窩釘，上方再飾以粉色琺瑯蝴蝶結，每項細節都十分講究。

▲▼ Les Néréides 。（圖／公關照）

▲Pandora龐克芭蕾舞鞋吊飾，1,880元。（圖／Pandora提供）

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關鍵字：

Les Néréides, Pandora

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