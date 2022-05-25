突破美肌盲點！BIO UP「隱形彈簧」微米晶萃　 hold住無齡系澎潤肌

▲BIO UP「激彈膠原微米晶萃」，滿滿膠原蛋白如同為肌膚裝了隱形彈簧，建構強韌支撐網絡。

圖、文／東森自然美提供

青春美麗的頭號公敵不光只有時間，外在環境也是老化殺手之一！羨慕小寶寶澎潤有光澤的飽滿肌膚，平時除了靠食補膠原蛋白養分，臉上擦的保養更是值得投資。BIO UP科美研再添抗老生力軍「激彈膠原微米晶萃」，以獨家「M4微導膠囊縮時科技」結合初生肌的關鍵膠原「嬰兒系海洋膠原」，全面修護女性最在意的抗老、彈潤、細緻、亮白等肌膚問題。全新隱形彈簧「BIO UP激彈膠原微米晶萃」即將於5/25(三)22:20東森購物46台全球首賣，用滿滿膠原蛋白守住青春肌齡，實現無齡感澎潤美肌。

賣萌不長久 由內而外的豐盈光采才是高級美

你是不是也曾對著鏡子仔細檢視自己的臉，希望紋路再淡一點、膚觸能再澎潤Ｑ彈一點？其實你比誰都還清楚，心中所嚮往的美麗面貌，從來不是永遠停在18歲的萌樣，而是在每個年齡都能呈現自己最自信、好看的樣子，由內而外綻放豐盈光采，才能活出名模般泰然自若的高級感。

隨著保養年齡持續下修，愈來愈多人了解盡早開始保養才能定格在最美的時光，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示：「預防性美容」的心態是保養的重要概念。利用雞尾酒成分、多層次、有目的性的調理肌膚，加上選用含專利嚴萃頂級成分和獨創抗侵略防禦科技的保養品，能有效對抗老化的肌膚問題，另外像是專利海洋膠原晶球、微米海洋膠原配方，也是抗老保養成分中很適合的選擇！

唐豪悅醫師也提醒：「熟齡膚質的改善及修復都需要時間，通常新陳代謝週期需要花費大約4-6週的時間，透過長期不間斷的持續保養並搭配輕柔的按摩手法，更能有效維持肌膚彈性及光澤」，可見熟齡肌保養急不得，唯有勤於保養終能實現美肌心願。

▲持續保養並搭配輕柔的按摩手法，加強膠原成分充分吸收，有效維持肌膚彈性及光澤。

首創專利微導膠囊＋M4微分子縮時精華＝嬰兒肌爆水彈力神器

BIO UP「激彈膠原微米晶萃」再度突破保養天花板，首創「專利微導膠囊」，將天然海洋膠原製成柔軟外膜，形成雙層結構鎖入精煉自珍貴深海魚的92%微米膠原及二胜肽，輕觸肌膚瞬間一抹爆水，不僅擊退乾燥充分盈潤保濕、密集撫紋，還能自肌底建構強韌支撐網絡、讓肌膚更加緊實，滿足保養最重要的補水、鎖水同時修護肌底膠原蛋白全面達陣。

除了補水鎖水基本功，BIO UP科美研針對女性最在意的肌膚光澤、逆齡、修護重點，集四大頂奢配方「專利極萃花秘複方」、「專利全能凝時複方」、「活膚微分子」、「專利雞尾酒配方」，精研出「M4 微分子縮時精華」啟動肌膚養護煥新。

「M4 微分子縮時精華」包含：「專利極萃花秘複方」嚴選大馬士革玫瑰精萃、阿爾卑斯山雪玫瑰幹細胞等地專利集粹花蜜膚坊，透過珍稀蜂蜜酸溫和換膚及花旗松素、紫杉紫素及多酚類等

高活性成分，提升肌膚活力；「專利全能凝時複方」透過雙向調節力，以維他命C糖苷為核心，添加綠茶、雷公根、甘草、洋甘菊、迷迭香等7種強效抗氧化植萃，hold膠原蛋白；再以肌膚原生必需營養素「活膚微分子」協同「專利雞尾酒配方」以突破性秘齡技術，提升肌膚活力與彈性。

整合多重頂奢保養精華配方的BIO UP「激彈膠原微米晶萃」全方位補水、補膠原蛋白、補美麗，成為熟齡肌保養神隊友，BIO UP激彈膠原微米晶萃即將於5/25(三)22:20東森購物46台全球首賣，敬請鎖定首賣優惠。

▲「專利極萃花秘複方」嚴選大馬士革玫瑰精萃、阿爾卑斯山雪玫瑰幹細胞，以突破性秘齡技術，提升肌膚活力與彈性。

