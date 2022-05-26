春夏5雙鞋款太欠收！Nike TC7900仙女標配　橘標防水梅雨季必備

文／Dappei

購物慾爆棚的時候，總會找千萬個理由宣洩那無處安放的購物清單，而鞋子總是清單裡的常備項目，春夏將至，也是時候該入手幾雙清爽配色的鞋款了，Dappei 整理了 2022 春夏必收鞋款TOP 5，可甜可鹽的粉嫩配色、長腿神器、霸氣潮鞋通通有，關於球鞋的問題，我一率建議都收。

New Balance 574、57/40

收幾雙都不嫌多的NB，春夏當然也沒讓搭黨失望，長青款NB 574保留圓潤鞋形，並將指標灰調加入其中，推出元祖灰、大理石白、原石灰3款純淨配色，沈穩知性又百搭。NB 574的目標宗旨是為生活間的不同任務而生，擁有融入日常搭配的柔韌性，CP值滿分！

▲NB 574，CP值滿分（圖／New Balance，下同）



喜歡時髦生活風格的話，麂皮與拼接設計的57/40會是你的首選，隱藏增高厚底設計讓腿部更顯修長，配色上，這次以花朵系列的粉嫩春色讓你的穿搭加點甜度，一上腳就充滿戀愛感。

PALLADIUM 日本限定配色防水軍靴

身處潮濕多雨的台灣，一雙防水戰靴絕對是必備！PALLADIUM的鞋款一直都不僅止於防水鞋，在日常搭配上也能完美結合，春夏的PALLADIUM祭出日本限定配色橘標防水RETRO HILER系列，專為戶外活動、音樂祭設計，兼具防水機能與潮流穿搭需求，無畏晴雨都能玩翻！

▲PALLADIUM日本限定配色橘標防水軍靴（圖／PALLADIUM ，下同）



美秀集團也為大家上腳示範這次的5種配色，以大自然為靈感，分別有知性大地色調的沙漠綠洲及迷霧草原，還有個性十足的夜幕紫黑跟蔚藍海岸，還有清新色調的香草花園。刮大風下大雨不要逃避，穿上PALLADIUM正面對決，能讓你在下雨天出門的絕對不是夢想，是PALLADIUM啊。

Nike TC7900

要說今年火一波的鞋款，就不能不提Nike TC7900了，復古老爹外型百看不厭，有點厚度的大底絕對是美腿神器，加上無處不在的細節細膩又耐看，曾經搶手到一雙難求，除了熱銷的奶油白、黑白配色，淡鹽的柔霧紫也是許多女生的目標，「鞋界的仙女球鞋」實至名歸！

▲Nike TC7900（圖／1 2）

adidas ORIGINALS REY GALLE

如果你的腳板較寬，習慣穿板鞋的話，那adidas ORIGINALS的REY GALLE包君滿意。這雙REY GALLE帶有滑板元素，同時又具有球場風格，鞋身的鋸齒狀三條線圖案、多個Originals Logo都讓整雙鞋洋溢的adidas的特色氣息。春夏的復古霧霾藍低調又質感，讓人忍不住想把它收編！

▲adidas ORIGINALS 的 REY GALLE（圖／pinterest）

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）MOAGE、MODELECITY

甫在台北101駐站旗艦店的Onitsuka Tiger鬼塚虎，除了可以買到近年非常受到日本型人歡迎的DELECITY鞋款，也引進最新潮鞋MOAGE MO，鞋型靈感來自70年代的復古跑鞋，並用麂皮與網布異材質拼接，能夠輕盈回彈的中底及設計感的寬大外底，兼具搭配性與舒適性。無法用多層次決勝負的夏天，那肯定要用粉紫 x 亮藍大膽配色的MOAGE MO聚焦街頭了！

▲鬼塚虎最新潮鞋 MOAGE MO，鞋型靈感來自70年代的復古跑鞋（圖／Onitsuka Tiger ）

Dappei 結語：

結果自己推自己入坑，春天就是要穿得粉粉嫩嫩又可可愛愛，搭編覺得可以日常搭配的防水鞋一定要有一雙，下雨保持帥哥就會比較不阿雜！

文字編輯：Sofie

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