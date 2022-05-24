安海瑟薇頂級寶石上身秀女神氣勢　擒寶格麗代言與贊達亞飆戲

▲安海瑟薇戴寶格麗107.15克拉枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石與鑽石項鍊，出席坎城影展競賽片《世界末日》首映。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡最佳女配角、好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）日前現身坎城影展出席主演的競賽片《世界末日》首映會，以白色Armani Privé禮服搭配寶格麗（BVLGARI）最新頂級珠寶Bulgari Eden The Garden or Wonders系列的107.15克拉枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石與鑽石項鍊，驚豔全場，原來此漂亮穿搭只是預告，今寶格麗正式宣布她成為最新代言人，由她親自上陣示範頂級珠寶，展現女神氣勢。

▲寶格麗宣布安海瑟薇成為最新代言人。





▲安海瑟薇佩戴寶格麗祖母綠鑽石珠寶，氣勢十足。

安海瑟薇親赴羅馬拍攝寶格麗最新形象廣告《Unexpected Wonders》，由奧斯卡金像獎得主Paolo Sorrentino執導，與品牌另一位代言人贊達亞（Zendaya）同台飆戲，一起探尋羅馬的大小奇景，兩人各換上簡潔的白襯衫、黑禮服等多套造型，演繹華美的珠寶。

▲贊達亞在寶格麗最新影片中與安海瑟薇飆戲。

卡地亞（Cartier）也迎來全新形象大使，宣布南韓夯團BLACKPINK成員JISOO金智秀加入美洲豹家族，由她演繹品牌最經典的動物象徵，加入男星張震、英國女星安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis）、艾拉巴林斯卡（Ella Balinska）、名模瑪莉亞卡拉波高諾（Mariacarla Boscono）與埃及女星雅絲敏薩布里（Yasmine Sabri）的代言行列。在首波釋出的形象照中，JISOO以中性的黑色雙排扣西裝入鏡，搭配金色美洲豹項鍊與腕錶，展現誘人的神秘魅力。

▲卡地亞全新形象大使JISOO金智秀成為美洲豹家族最新成員。（圖／卡地亞提供）

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