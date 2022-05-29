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跟IG爆紅部落客學「韓系輕熟風穿搭」　看似隨意卻散發出撩人好感

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

對於上班族或是年紀介於30左右的輕熟女來說，穿搭都偏好實用且帶點精緻的韓系風格，只要靠基本款單品，即便沒有跟隨當今流行依舊能化身時尚達人！繼先前搭編介紹的韓系小姊姊Yunnie ，這回又再度搜出一位名叫「Hey Jeong 」的穿搭博主，看似隨意的穿搭卻藏有滿滿小心機，輕鬆就散發出撩人好感。現在就跟著的搭編腳步一起來看看她的穿搭小撇步吧！

#重點色增添層次感

雖然Hey Jeong平時多以淡雅的大地配色出鏡，但偶爾她也會利用「重點色」來加強整體視覺感！像是利用簡單但不會過於花俏的針織外套披掛在身上就能讓樸素的穿搭多了一絲層次感，同時亦不會搶走原本服裝的焦點，有畫龍點睛的功效。

▲IG穿搭博主，Hey Jeong。（圖／翻攝自IG＠Hey Jeong，下同）

#混搭風格製造反差

「不好好穿衣服」絕對是韓系穿搭最重要的精髓！像是Hey Jeong平時就常以正式的西裝外套內搭牛仔褲或是碎花洋裝，反差風格不但碰撞出新火花，也不用擔心休閒單品過於慵懶不精神。

#One-Piece 連身裙可鹽可甜

One-Piece連身裙是不少女孩衣櫃必備單品，尤其是韓妞人手一件的碎花長洋更是Hey Jeong的最愛！其實，這種版型的洋裝對於矮個女孩特別友好，不但省去出門想穿搭的時間，薄透的材質還能增添下半身份量感，視覺上也有延伸效果，看上去更顯高。簡單的洋裝就能創造清新俐落感，相當心機啊。

Dappei 結語：

Hey Jeong舉手投足間都散發著成熟優雅氣息，穿搭簡約又清新，最重要的是，不具威脅感讓男生看了都想抱緊處理，也難怪IG短時間就狂吸30萬粉絲搶追蹤！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文字編輯：Lisa

編輯「韓系網拍」口袋名單不私藏，平價、高質感無痛入手，上班、約會穿搭補貨這邊請！

先別管 Yeri 是否抄襲 Jennie 了，這些「拍照姿勢」快學起來，超自然 ootd 美照還能顯瘦顯高！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, IG, 穿搭

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