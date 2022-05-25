試・開箱／編輯嚴選必買5項單品：16格零廢色眼影、態度滿點中性香當然要掃

記者李薇／台北報導

每一季、每一個月都會有很多厲害的美妝單品上架，以下就盤點5款這個月必買的神級單品，不管是彩妝、保養或是香水，經過編輯實測，都有很值得收下的理由，絕對是本月美妝單品的精華，一定要存起來。

＃NARS 炙夏高潮16色眼彩盤

NARS每次推出眼彩盤都會吸引粉絲爆搶一波，針對夏季再度推出炙夏高潮16色眼彩盤，同樣引發網友的關注，最厲害的就是16色完全沒有廢色，棕色系跟酒紅色系色調可以呈現出完美的眼妝效果，有珠光也有霧面的款式，每一格都超顯色，一點點就可以完成整個超美眼妝，仙氣十足。

＃sisley 植物光感眼影晶露

將植物美容學融入到彩妝裡面的sisley，在今年夏天全面推出植物光感眼影晶露，水潤的質地可以當作眼影、腮紅或是打亮使用，一瓶就可以完成多種妝效，當然是當紅炸子雞！而且上妝就如同為肌膚塗抹上眼霜，那恰到好處的潤澤度，一抹就可以感受到品牌的用心。

＃ALL SAINTS 日落暴動淡香精

ALL SAINTS一向都是以中性的風格受到很多人喜愛，香氣也延續這個精神，在夏季發表全新的「日落暴動」，前調以粉紅胡椒帶出辛辣感、中調則是浪漫的橙花、尾韻則是性感的雪松木，整體香調非常療癒，充滿帥氣與高尚的細緻感。

＃AVANCE 睫毛賦活修護液EX

在日本熱賣的AVANCE睫毛賦活修護液EX，清爽的精華液質地可以幫助睫毛滋養潤澤，雖然是用在眼睫毛，但卻一點都不會有過度的油膩感，非常輕盈，不僅能夠當作睡前的保養呵護，也可以作為睫毛打底，甚至還可以用在眉毛等區域，使用起來超級有感。

＃red seal 護齦蜂膠牙膏

來自紐西蘭的red seal旗下推出的護齦蜂膠牙膏，可以說是家家戶戶必備的單品，因為刷起來不但充滿涼感，不含氟化物、無防腐劑、無人工色素、無化學香精、無三氯沙，可以更加細緻的呵護牙齒健康，刷起來的泡沫也很細緻，可以充分感受到這款牙膏的厲害之處。