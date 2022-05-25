fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／編輯嚴選必買5項單品：16格零廢色眼影、態度滿點中性香當然要掃

>

記者李薇／台北報導

每一季、每一個月都會有很多厲害的美妝單品上架，以下就盤點5款這個月必買的神級單品，不管是彩妝、保養或是香水，經過編輯實測，都有很值得收下的理由，絕對是本月美妝單品的精華，一定要存起來。

＃NARS 炙夏高潮16色眼彩盤

▲NARS,sisley,AVANCE,ALL SAINTS,RED SEAL,香水,眼影,睫毛修護液。（圖／記者李薇攝）

NARS每次推出眼彩盤都會吸引粉絲爆搶一波，針對夏季再度推出炙夏高潮16色眼彩盤，同樣引發網友的關注，最厲害的就是16色完全沒有廢色，棕色系跟酒紅色系色調可以呈現出完美的眼妝效果，有珠光也有霧面的款式，每一格都超顯色，一點點就可以完成整個超美眼妝，仙氣十足。

＃sisley 植物光感眼影晶露

▲NARS,sisley,AVANCE,ALL SAINTS,RED SEAL,香水,眼影,睫毛修護液。（圖／記者李薇攝）

將植物美容學融入到彩妝裡面的sisley，在今年夏天全面推出植物光感眼影晶露，水潤的質地可以當作眼影、腮紅或是打亮使用，一瓶就可以完成多種妝效，當然是當紅炸子雞！而且上妝就如同為肌膚塗抹上眼霜，那恰到好處的潤澤度，一抹就可以感受到品牌的用心。

＃ALL SAINTS 日落暴動淡香精

▲NARS,sisley,AVANCE,ALL SAINTS,RED SEAL,香水,眼影,睫毛修護液。（圖／記者李薇攝）

ALL SAINTS一向都是以中性的風格受到很多人喜愛，香氣也延續這個精神，在夏季發表全新的「日落暴動」，前調以粉紅胡椒帶出辛辣感、中調則是浪漫的橙花、尾韻則是性感的雪松木，整體香調非常療癒，充滿帥氣與高尚的細緻感。

＃AVANCE 睫毛賦活修護液EX

▲NARS,sisley,AVANCE,ALL SAINTS,RED SEAL,香水,眼影,睫毛修護液。（圖／記者李薇攝）

在日本熱賣的AVANCE睫毛賦活修護液EX，清爽的精華液質地可以幫助睫毛滋養潤澤，雖然是用在眼睫毛，但卻一點都不會有過度的油膩感，非常輕盈，不僅能夠當作睡前的保養呵護，也可以作為睫毛打底，甚至還可以用在眉毛等區域，使用起來超級有感。

＃red seal 護齦蜂膠牙膏

▲NARS,sisley,AVANCE,ALL SAINTS,RED SEAL,香水,眼影,睫毛修護液。（圖／記者李薇攝）

來自紐西蘭的red seal旗下推出的護齦蜂膠牙膏，可以說是家家戶戶必備的單品，因為刷起來不但充滿涼感，不含氟化物、無防腐劑、無人工色素、無化學香精、無三氯沙，可以更加細緻的呵護牙齒健康，刷起來的泡沫也很細緻，可以充分感受到這款牙膏的厲害之處。

關鍵字：

NARS, sisley, AVANCE, ALL SAINTS, RED SEAL, 香水, 眼影, 睫毛修護液

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「甜心教主」王心凌18年來都沒變　39歲水煮蛋肌最愛敷面膜

「甜心教主」王心凌18年來都沒變　39歲水煮蛋肌最愛敷面膜

超不科學！徐若瑄47歲臉上零細紋　抗老保養維持緊緻V線條

超不科學！徐若瑄47歲臉上零細紋　抗老保養維持緊緻V線條

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服

柔軟度媲美beautyblender！MIT「百元美妝蛋」上妝細緻又服貼，還不快買爆 另一半壞習慣調查！這件事8成人都會一秒暴怒　最愛管星座：處女、金牛都上榜 妳會吸引到哪種男生喜歡？超準心測讓妳看到心裡發寒 李多熙素顏也像上妝般零毛孔！保養著重3大重點，難怪肌膚掐得出水 星巴克5／25起飲品不限品項、容量買一送一　限定2天快把握 最低調戀愛星座Top 3 ！　冠軍一放閃就是要結婚，偷偷來更甜蜜 夏天最美「及肩短髮」超級燒！網喊一類人先避開「小心變章魚」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面