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真的不是穿越時空！日本女生天天還原80年代穿搭　4個關鍵別緻又迷人

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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文／Dappei

復古浪潮持續延燒，越來越多人著迷在充滿文化底蘊的復古魅力當中，在日本，有位女生marie更是深陷其中不可自拔，不但每天神還原80年代的穿搭，因為太熱愛昭和文化，甚至連她的生活方式、房間等等，都彷彿停留在昭和時期，還因此吸引節目、媒體報導她的故事！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

其實年僅24歲的marie並沒有經歷過昭和時代，但因為太熱愛當時的文化，因此才會想以這樣的方式過生活，就算被有些人訕笑過時，她一點也不介意。Dappei解析以下幾個復古搭配，如果想突破一成不變的穿搭，也許可以從裡面汲取靈感！

 
 
 
 
 

 
 

長裙搭配術

在過去那個相對保守的年代，裙子長度大多落在及膝或者九分圓裙，服裝設計系的marie對搭配非常有一套，搭上較為合身的襯衫，就能擁有女大生的清純可人。搭配時要注意，如果裙子圖樣已經很繁複，上身就要保持素面才不會變得毫無重點，也可以跟marie一樣選擇有壓褶、蕾絲等等細節的上衣，讓復古氛圍更加濃烈；若是裙子是素面，則可以選擇搭配復古圖騰襯衫，一樣能帶出復古感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

腰封優化比例，造型感++

仔細觀察marie的穿搭，都會加上一個超醒目的寬腰封，絕對是80s的必備配件，利用腰封抓出腰線來優化比例之餘，寬腰封因為份量十足，所以還能讓造型感大加分，若是像marie一樣選擇跳色，還能達到畫龍點睛的效果。

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

波點元素零失手

如果不確定如何選擇復古單品，最簡單的就是「波點」元素，這是無論哪個國家都會出現的復古元素，可以挑選小波點，整體看起來會更加細膩優雅。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

大首飾加持

marie將昭和時代的特色發揮得淋漓盡致，連髮型都特別挑選舊式理髮院處理，在那個一切正要蓬勃起來的時代，顏色漸漸繽紛，配件也趨向於浮誇，大髮箍、大圈耳環、珍珠髮夾、蕾絲手套等等都是常備配件。那因為首飾款式都較為有份量，所以切記不要全部都配戴，像marie一樣挑選1～2樣適當地做點綴即可。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dappei 結語：

天天這樣穿搭真的很需要毅力跟用心，能夠搭出這麼完美還原真的不容易，不過好想去marie房間參觀，一定很好玩！

文字編輯：Sofie

 揮別過度精緻，法國不經意的時髦魅力「effortless chic」更迷人，女神赫本和夢露都超愛！

《二十五，二十一》90 年代復古穿搭已經太時髦，飽和色彩、吊帶褲、橄欖球衫 ⋯ 復刻青春的美好！

Dappei

https://dappei.com/

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