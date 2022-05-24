林心如、楊謹華穿「倒F高跟鞋」好勾魂！　春夏撞色＋水貂毛美翻

記者鮑璿安／台北報導

Kim Jones 加持FENDI創意總監後，「FENDI First」系列以「F」為靈魂標誌元素偷偷躍上包款和腳尖 ，以經典倒F鞋跟注入辨識度，低調奢華魅力擄獲大批女星，看看林心如、楊謹華、Ella、陳庭妮如何演繹2022春夏系列FENDI First 鞋款！

▲撞色綁帶First高跟鞋 。（圖／品牌提供）



延續2021秋冬時裝秀的設計理念，春夏FENDI First鞋款以藝術家Antonio Lopez的華麗配色成為焦點。林心如以2022春夏系列飄逸的線條洋裝出鏡，搭配撞色綁帶First高跟鞋，以纏繞雙足的四條纖細皮革為特色，彰顯細長的腿部線條；從另一個角度看，陳庭妮穿著率性的白色西裝，腳上鞋款的倒F鞋跟勾魂又吸睛。

▲楊謹華、Ella演繹水貂毛材質相當靈動 。（圖／品牌提供）

鞋款除了撞色金、銀、黃、桃紅等春夏閃耀奪目色系外，亦有水貂毛材質，楊謹華、Ella分別以多彩洋裝以及帥氣西裝搭配，腳尖的撞色款式FENDI First 鞋款散發靈動效果。

▲水晶網格為設計的SCOTTY穆勒鞋 。（圖／品牌提供）

鞋履品牌JIMMY CHOO以卓越製鞋工藝聞名，不得不提到SCOTTY 鞋款，以水晶網格為設計的穆勒鞋，使用水晶網格直接垂墜於腳背上，行走間鞋上的水晶鍊條會相互纏繞創造出戲劇效果，同時使用將近1850 顆水晶的鍊條製作成鳥籠狀以維持其形狀，工匠需要花費兩天的時間來製作每一雙鞋。

