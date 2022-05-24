不只是吃魚！營養師曝「護眼飲食清單」，多吃堅果、水果也可以

▲堅果富含維他命E，能減少自由基對眼球的傷害。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

面臨疫情洪峰，居家上班、上課人數漸增，營養師宋明樺在臉書專頁分享，現代人每天近距離看螢幕的時間都超時，更要小心呵護眼睛，除了少用3C以外，多攝取護眼食物，對於眼睛更是多一分保護。

#β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素在體內合成維生素A，長時間看螢幕增加眼球表面液體的散失，維生素A可降低乾眼症症狀，日常可從深綠色、紅色、黃色蔬果中取得。

#維生素B群

保護視神經，維持眼球正常功能，營養師建議可從瘦肉、糙米、五穀米、深綠色蔬菜、牛奶、酵母中取得。

#維生素C

維生素C的抗氧化功能，能降低紫外線對於視網膜的傷害，同時修復並增進眼球健康，可由水果像是芭樂、釋迦、甜柿、奇異果、玉荷包、木瓜、柑橘類取得。

#維生素E

具有抗氧化功能，減少自由基對於眼球的傷害，建議可從各式植物油、原味堅果取得。

#葉黃素、玉米黃素

兩種黃色色素皆可以過濾掉來自3C產品的藍光，減少黃斑部受到的傷害，可從菠菜、玉米、玉米筍、南瓜、柑橘類、蛋黃取得。

#花青素

可促進視紫質的生長，也是很好的抗氧化劑，建議從紅色、紫色蔬果中取得。

#DHA

視網膜與視神經都含有豐富的DHA，也具有調控發炎反應與降低乾眼的功能，平時可攝取各類深海小型魚種，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、海鱺魚等。