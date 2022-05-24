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星巴克5／25起飲品不限品項、容量買一送一　限定2天快把握

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克會員買一送一又來囉。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

5月即將邁入尾聲，民眾持續防疫內用人潮減，星巴克5／25起連續兩天，針對旗下會員忠誠客推出買一送一優惠，不限容量與品項，只要使用隨行卡或APP行動支付直接買一送一，絕對是喝杯咖啡的好日子，路易莎近期也推出週年慶優惠，飲品甜點跟餐點每週三天，不限金額8折優惠，防疫時刻也要兼顧小確幸！

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

星巴克從5／25至5／26連續兩天，推出「星禮程會員專屬 – 會員好友分享」活動，星禮程會員製點全額以隨行卡或APP行動支付結帳，購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，車道服務與特定門市不適用，優惠時間為每日上午11點起至晚上8點。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

另一連鎖咖啡路易莎近期也宣布難得的店內優惠活動，路易莎從5／23至6／30期間，每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。

▲路易莎,星巴克,連鎖咖啡,內用,降級,解封。（圖／業者提供）

▲路易莎推出疫情優惠。（圖／業者提供）

請注意消費限制，活動限定實體門市，適用飲品、餐食、甜點，不提供寄杯服務；不適用外送服務，黑卡線上訂餐、咖啡特快車及你訂訂餐須自取同享優惠，不包含客製化加價項目，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折兩元除外，品項以Menu常態販售商品為準，且不適用黑卡消費集點、不適用點數兌換。

▲路易莎疫情優惠。（圖／業者提供）
 

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

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