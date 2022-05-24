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營養師教「女性飲食保養法」6重點！吃對就能抗老、防紋路

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▲▼營養師分享女性保養6大飲食。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲營養師分享6個飲食習慣，能幫助女性保養肌膚和身材狀態。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

想維持肌膚好狀態、延緩老化，除了認真保養，吃對食物也很重要，飲食不僅會影響到身體健康、身材變化，也會影響到肌膚狀態好壞！營養師谷傳玲就分享了關於「女性保養」的6大飲食重點，養成良好的飲食習慣，就能幫助維持好身材和好肌膚，讓你越吃越美。

▲▼營養師分享女性保養6大飲食。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

1.多吃蛋白質＆維生素C食物

當臉上出現鬆弛皺紋時，代表著膠原蛋白的流失速度大於合成速度了，就要注意補充蛋白質和維生素C。蛋白質為膠原蛋白的合成提供原料，而維生素C則可促進膠原蛋白合成的過程，這2種營養素都有，才能幫助合成膠原蛋白，減緩衰老。

補充優質蛋白質可多吃肉、蛋、奶、豆類，補充維生素C則要吃新鮮的蔬果，像是奇異果、草莓、青椒、青花菜。

▲▼營養師分享女性保養6大飲食。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

2.補充維生素A＆鋅

缺乏維生素A和鋅會引起皮膚乾燥，而皮膚乾燥也是形成皺紋的重要原因。

補充維生素A，建議每天攝取1～2杯牛奶、一個雞蛋，每個月吃1～2次動物肝臟，另外建議每天吃約2個拳頭大小的深綠色和橘黃色蔬菜，其富含的β-胡蘿蔔素可在體內轉化成維生素A。而補充鋅，建議每天吃紅肉、10g堅果，每週吃2次貝殼類海鮮。

▲▼營養師分享女性保養6大飲食。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

3.多吃含鐵食物

女性一生平均的生理期次數是450次左右，每次生理期都會流失鐵，所以補鐵對女生來說很重要，且充足的鐵可以讓皮膚紅潤。

補鐵推薦吃牛、豬、羊等紅肉，或是貝殼類海鮮、動物血、菠菜等。

▲▼營養師分享女性保養6大飲食。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

4.多攝取抗氧化成分

補充α-亞麻酸、DHA、抗氧化成分，能夠有效抗炎，減輕痘痘、肌膚發炎狀況。

建議可多吃鯖魚、鮭魚、鱈魚、鱸魚，涼拌菜可用亞麻籽油或紫蘇油；而抗氧化成分主要存在於各種深色的蔬果中，像是蕃茄中含有蕃茄紅素，藍莓含有花青素等。

▲▼營養師分享女性保養6大飲食。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

5.少吃高GI食物

盡量少吃高GI食物，多吃升血糖慢的食物，因為快速升血糖的飲食很可能會加重痘痘，要盡量少吃添加糖，正餐主食可加入糙米、燕麥、蕎麥等粗糧與白米飯、麵食搭配，粗糧細糧搭配，且多吃菜、適量吃肉。

▲▼營養師分享女性保養6大飲食。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

6.避免油炸食物

少吃油炸食物，還要減少飽和脂肪的攝取，因為飽和脂肪和油炸過程中產生的各種有害物質，也會促進身體、肌膚發炎，對皮膚非常不友好。

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關鍵字：

女性, 保養, 護膚, 護理, 好氣色, 膠原蛋白, 飲食, 食物, 營養師, 建議

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