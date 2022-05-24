24小時不夠用？浪費時間的「6種行為」，原來你每天都在做

▲8成以上的人都有睡前滑手機的壞習慣。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天都嚷嚷著時間不夠用，一轉眼一年即將過了一半，你達到了什麼目標？又或是得到了什麼收穫嗎？其實大部分的人，在焦慮、抱怨中無形中浪費不少時間，網搜大家最常犯的6個行為，你也中了嗎？

#起床和睡前都在滑手機

現代人幾乎都被手機制約，早上起床後和晚上睡覺前，都會不自覺的滑手機，一不小心就滑了半小時，要知道積少成多，一周、一個月、一年就浪費多少時間在這個動作上。

#周末能躺著就不動

辛苦了一周，假日就喜歡在家裡放空，不是睡回籠覺就是熬夜追劇，看到深夜隔天再補眠，這樣惡性循環下去，你會發現假日什麼事情都沒做，時間就這樣被消耗掉了，真是可惜！

#什麼都是「明天再說」

心中有很多事情都想做，但是都不壓時間，更是沒有進度表。懶惰但是藉口卻很多，習慣性把事情一再拖延，其實明天再說就是懶得現在就做，保持著這樣的心態，難怪事情都做不了也做不好。

#目標總是一換又換

每天早上起床總是自信滿滿且豪情壯志，但是還沒多久就開始發懶，想做的事情一在更換目標，看起來很忙碌，但是什麼都沒做成。

#注意力不夠集中

不管是學習或是工作，最重要的就是專心去做，有時候浪費時間是因為太容易被外力影響，一下子滑手機看朋友動態、一下子又分心去做別的事情，難怪一整天過去，事情還是沒做完。

#不懂得分輕重

事情有大小且輕重緩急之分，有時候瞎忙是因為做事情之前沒有規劃，花了大半心力在小事上面，需要花心力的大事，反倒是敷衍完成，導致花了時間，事情也沒有做好。