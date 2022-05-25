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皮膚科醫師教「粉刺黑頭居家清潔法」！簡單3步驟告別草莓鼻

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▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

▲皮膚科醫師分享粉刺清潔法，只要簡單3步驟就能擁有乾淨肌膚。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@haeny_gram）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

受到氣候影響，不少台灣女生皮膚好歸好，卻還是有粉刺困擾，白頭、黑頭粉刺長不停，下巴還有容易卡粉的小顆粒！韓國皮膚科美女醫師李藝恩分享了一套簡單又有效的「粉刺黑頭清潔法」，只要3個步驟，就能清潔已經形成的黑頭、白頭粉刺，並幫助預防粉刺反覆，讓你告別難看的草莓鼻。

▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

李醫師表示，清除粉刺、黑頭的3大重點關鍵是溶解、吸附和控油。簡單來說就是先用卸妝油來以油溶油；再用泥膜溫和的吸附毛孔裡的髒污廢物；最後用有控油效果的水乳作為保濕收尾。

▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

Step 1：用卸妝油以油溶油

首先，乾手乾臉狀態下擠2泵卸妝油，將卸妝油塗抹在容易長黑頭白頭的部位，輕輕打圈1分鐘後，用噴霧噴濕或用水乳化30秒並沖洗乾淨。

▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

Step 2：厚敷泥膜吸附

在鼻子、下巴和毛孔粗大的部位，厚厚的敷上一層泥膜，等待15分鐘後，輕輕刮掉表面的泥膜，並用溫水洗淨剩餘泥膜。

▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

Step 3：用控油水乳保養

最後，再用有控油效果的化妝水＋乳液來保養收尾就完成了。

▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

而除了這套簡單有效的日常粉刺黑頭護理，李醫師先前也曾分享過一套許多韓國女生都在用的懶人清潔法，準備好洗面乳和清潔泥膜，同樣也是3個步驟，也能幫助洗掉黑頭粉刺。

Step 1：溫水潑洗

首先先用溫水潑洗全臉20遍，幫助預熱皮膚，打開毛孔。

▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

Step 2：混合洗面乳＋泥膜

按1：1的比例將清潔泥膜和洗面乳，在掌心均勻混合。

▲▼皮膚科醫師教3步驟清理粉刺。（圖／翻攝小紅書）

Step 3：集中清洗粉刺局部

將混合好的「泥膜洗面乳」集中抹在T區、下巴等容易有黑頭、粉刺煩惱的部位，輕輕打圈、按壓，反覆幾次，再帶到全臉，60秒後再用溫水清洗乾淨就完成了，最後也別忘了塗上保濕護膚品完成保養。

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關鍵字：

保養, 護膚, 粉刺, 黑頭, 白頭, 毛孔, 清潔, 清除, 改善, 方法, 皮膚科醫師, 醫生, 韓國, 肌膚, 清潔

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