營養師教「確診後8大飲食原則」：食慾不好可用喝的

▲營養師分享確診後飲食建議，以均衡飲食搭配8個大原則。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

疫情持續延燒，每日確診人數居高不下，很多人確診後會擔心該怎麼吃，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就以自己確診到康復的經驗給出建議，基本上只要有食慾就盡量吃，以均衡飲食為基礎，搭配以下8個飲食原則＋4大注意事項，並且按時吃藥，就能幫助身體恢復、加速痊癒，不用太過恐慌。

＃有食慾就盡量吃



避免營養不良。

＃多多喝水



多補充水分，幫助身體代謝。

＃6大類食物均衡吃



均衡營養才健康。

＃避免刺激性食物



像是辛辣食物等刺激性食物先避開，可能會加重症狀，像是咳嗽、喉嚨痛等。

＃多吃新鮮蔬果

可攝取熱量＋營養素＋纖維。

＃充足碳水化合物



提高總熱量攝取。

＃適量堅果



可提高熱量攝取。

＃食慾不好可用喝的

食慾不佳的時候，可選擇流質食物用喝的，像是牛奶、豆漿、燕麥飲等作補充，也可以適量點心提高飲食慾望，像是布丁。

除了以上8個飲食上的大原則，蕭瑋霖也提醒，以下4件事也要多注意。

1.適量補充保健品

增加營養素攝取，像是維生素C、鋅以及魚油都很推薦。

2.看診拿藥



依照醫囑按時吃藥。

3.充足睡眠



幫助荷爾蒙平衡。

4.不吃偏方食材



正常飲食就好。

蕭瑋霖最後提醒，飲食上建議能吃就盡量吃，不要不吃東西，以免造成營養不良，也不要嘗試偏方或極端飲食法，忽略了均衡飲食的重要性，最重要的是，醫生開的藥一定要按時吃。

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