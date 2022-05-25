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貝拉哈蒂德穿35年古董禮服美翻　不受控瀏海狂掉遮眼成敗筆

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▲▼坎城影展貝拉 。（圖／達志影像/美聯社）

▲美國超模貝拉哈蒂德穿Versace已35年歷史的古董禮服亮相。。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

猶記得美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）去年現身坎城影展，以高級訂製服品牌Schiaparelli前胸挖空的黑色長袖禮服，搭配品牌設計師Daniel Roseberry創作的肺造型銅製項鍊遮胸造型轟動坎城，今年她再次征服紅毯，昨穿Versace已35年歷史的古董禮服搭配蕭邦（Chopard）鑽石耳環亮相，優雅穿搭贏得好評，但她梳往側邊的瀏海似乎不太受控，頻頻掉下遮眼，成為一大敗筆。

▲▼坎城影展貝拉 。（圖／達志影像/美聯社）

▲貝拉哈蒂德原本梳往側邊的瀏海不受控，頻頻掉下遮眼。（圖／美聯社）

貝拉哈蒂德所穿的Versace黑色魚尾禮服，腰際有優美的圓弧花苞輪廓裝飾，是已故設計師Gianni Versace於1987年為奧地利女高音和女中音Helga Dernesch在米蘭登台表演所創作的禮服，雋永設計且保存得宜，35年後由貝拉哈蒂德展示，依然無懈可擊。

▲▼坎城影展貝拉 。（圖／達志影像/美聯社）

▲英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（左）與Balmain創意總監Olivier Rousteing一同步上紅毯。（圖／美聯社）

同場的英國搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）也以黑裝上陣，與為她打造這身吸睛禮服的Balmain創意總監Olivier Rousteing一同步上紅毯，黑絨禮服設計靈感源自繃帶包紮模樣，因此猶如繃帶交纏線條構成的禮服，兩側鏤空設計讓卡拉迪樂芬妮從胸到腿的線條若隱若現。

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關鍵字：

貝拉哈蒂德, 卡拉蒂樂芬妮, 坎城影展

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