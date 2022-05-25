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《且試天下》趙露思「背殺級髮質」保養祕訣　從清潔到飲食都要顧

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實習記者施至真／綜合報導

大陸新生代演員趙露思近期搭檔國民男友楊洋，演出古裝武俠言情劇《且試天下》，榮獲觀眾熱烈好評。身為演員的她，經常需要長時間帶著妝髮拍攝，但卸下表演妝扮後的滑順長髮和水煮蛋肌，也讓許多網友羨慕不已，今天就帶大家一起揭曉趙露思養成「背殺級髮質」的保養祕訣，從清潔、保濕到飲食都要學起來！

▲趙露思滑順長髮保養祕訣。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

▲因為拍攝工作，趙露思需要使用大量造型髮品。（圖／翻攝小紅書@趙露思，下同）

常追陸劇的人應該都對趙露思不會感到陌生，從都會愛情劇到古裝劇，都能見到她的身影，除了大膽嘗試不同風格之外，個性開朗的她也經常在小紅書分享自己的保養及日常生活。趙露思表示自己非常喜歡變化頭髮造型，只要一下戲，就會將頭髮染成喜歡的顏色，另外，也因為工作關係，每天都需要噴上厚重的髮膠，為了保持柔順髮質，回家後的第一步就是清洗頭髮，並做好保養。

由於造型髮品多半含有蜂蠟，因此需要先以溫熱水搓洗，將定型膠體洗掉，接著才是第一輪的清潔工作。先將洗髮精搓抹起泡，再以指間輕輕搓揉頭皮，將髒汙和殘餘的造型髮品洗淨，沖洗乾淨後，再進行第二輪頭皮洗淨，即完成清潔。

▲趙露思滑順長髮保養祕訣。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

頭髮清潔完畢後，趙露思建議先用毛巾包住頭髮，將多餘的水分吸乾，這樣不但不會吹頭髮吹到手痠，也使護髮產品能夠更快速吸收。另外，趙露思會用弱風將頭髮吹乾，不僅可以快速撫平頭髮毛躁問題，頭皮也不會因為潮濕，引起頭痛。

▲趙露思滑順長髮保養祕訣。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

除了重視日常清潔及吹整，還必須使用護髮產品，修復髮質並補充水分。趙露思表示因為工作忙碌，不一定有時間去髮廊做護理，因此就養成了定時擦拭護髮素的習慣，並且一周兩次使用髮膜，深層修護頭髮。只要取用適量髮膜塗抹在髮尾，並將頭髮用熱毛巾包起來約3到5分鐘，即可沖洗。

▲趙露思滑順長髮保養祕訣。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

趙露思說只要定期保養就能感受到效果，頭髮不僅不會因為長期變換造型而受損，甚至能感受到髮質依舊柔順，當然，除了塗抹護理產品，她也會攝取黑芝麻、黑豆、紅棗、木耳、酪梨等食物，保持頭髮的濃密和光澤。從趙露思親授的養髮秘訣可以發現，其實養成健康又滑順的女神級髮質並不是難事，就算不花大錢，只要肯花時間，就能看見成效！

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關鍵字：

且試天下, 趙露思, 美髮, 頭髮, 頭髮保養, 護髮, 潤髮

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