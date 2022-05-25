湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因　下秒換「少女洋裝」逆齡10歲

記者王則絲／外電報導

大陸女星湯唯合作韓國名導朴贊郁電影《分手的決心》以競賽片之姿闖進坎城，因此湯唯的現身早已是萬眾矚目，23日紅毯上一襲深V大禮服美麗動人，24日媒體活動上湯唯則換上另一套「夢幻天空裙」亮相，即使因為腳受傷，踩著的是白球鞋也不減女人味，氣質仙氣迸發；下秒換裝綠色小洋裝到海灘擺拍，彷彿瞬間逆齡10歲。

▲湯唯電影記者會上的「夢幻天空裙」造型。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen、festivaldecannes）



今年42歲的湯唯與韓國老公育有一女，但這些年湯唯的狀態依然是非常好。24日電影記者會上，湯唯選穿Alexander McQueen 2022春夏的「夢幻天空裙」亮相，白底藍色渲染的布料就像藍天白雲一樣，同時也呼應本屆坎城影展參考《楚門的世界》的主視覺，馬甲式的上半身勾勒纖瘦身形，並顯現女人味，花苞裙襬則增添份量氣場，不過據外媒指出，湯唯的腳疑似是受傷了，包括先前紅毯造型都沒有穿著高跟鞋，這回也是以高筒的白球鞋收尾，多了分中性俏皮的感受。

▲湯唯的少女洋裝造型彷彿瞬間逆齡10歲。（圖／翻攝自微博）



下秒湯唯又換上了另一套深綠色的針織短洋裝，與導演和電影男主角朴海日一同在海邊合照，湯唯更逕自拍起了海灘大片，休閒優雅的短洋裝造型讓她露出白皙的雙腿，開心踩著沙子的清新模樣與青春少女們無異，相當脫俗可愛，彷彿瞬間逆齡了10歲以上。

▲湯唯身穿FENDI 2021秋冬高級訂製服搭配珍珠項鍊現身坎城影展紅毯。（圖／路透社）



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