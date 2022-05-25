蔡康永人生金句：伴侣不必是你最好的朋友，分手就不怕遭受雙重損失

▲蔡康永總用幽默詼諧字句來洞悉人心。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

編輯／Lily

現代人生活太難，疫情緊張又有著拋不下的經濟壓力，而親情、愛情、友情、工作上總有不同的煩惱來找麻煩，當想破頭也不 到該如何解決時，跳脫出來看看蔡康永人生金句，幽默間又充滿智慧，讓你輕鬆找到解答。

#對方漸漸就不理我們了，我們困惑著：「應該沒有得罪對方吧？」

其實不必得罪對方，只要從來不曾具體的關心過對方，卻只是一味的要對方關心我們，就非常足以讓對方沒了胃口、懶得再理我們。

#對於感傷年紀的人，只能弱弱的提醒：其實不感傷比較正確，因為正在感傷的此刻，已經是我們接下來的人生中 最年輕的一刻啦。

#狗並不是衝著你大便的，它就是必須大，只是你走到它大的地方而已。我們都會莫名其妙的被討厭，也不見得是針對我們，常常是在他們 就必須討厭個不管是誰的時候，我們剛好走到他們發作的地方而已。

#有些工作既沒樂趣又沒未來，那這工作起碼要有以下之一：學得到東西，或，遇得到人。如果這些都沒有，那只好追求在這個工作裡，把自己鍛煉成能思考、能負責的人。工作要成就我們，不是我們去成就工作。

#伴侣不必同時是你最好的朋友，這樣分手時，不致遭受雙重損失。

#你不必喜歡藥，該吃的時候就要吃。你也不必喜歡書，該看的時候就要看。討厭書，不是不看書的理由。

#變醜不一定是沒志氣，很可能只是他們並不覺得美有什麼重要的。

#社交時，有面具可戴，是值得慶幸的事，為什麼要排斥？面具是工具，是盔甲，而不是費力的負擔，更不是罪惡。大部份必須接觸的人，本來就不該也不必示以本來面目。硬要以本來面目示人，對自己與別人、都會造成困擾吧。