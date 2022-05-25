fb ig video ETtoday search mobile

蔡康永人生金句：伴侣不必是你最好的朋友，分手就不怕遭受雙重損失

>

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自蔡康永FB）

▲蔡康永總用幽默詼諧字句來洞悉人心。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

編輯／Lily

現代人生活太難，疫情緊張又有著拋不下的經濟壓力，而親情、愛情、友情、工作上總有不同的煩惱來找麻煩，當想破頭也不 到該如何解決時，跳脫出來看看蔡康永人生金句，幽默間又充滿智慧，讓你輕鬆找到解答。

#對方漸漸就不理我們了，我們困惑著：「應該沒有得罪對方吧？」
其實不必得罪對方，只要從來不曾具體的關心過對方，卻只是一味的要對方關心我們，就非常足以讓對方沒了胃口、懶得再理我們。

#對於感傷年紀的人，只能弱弱的提醒：其實不感傷比較正確，因為正在感傷的此刻，已經是我們接下來的人生中 最年輕的一刻啦。

#狗並不是衝著你大便的，它就是必須大，只是你走到它大的地方而已。我們都會莫名其妙的被討厭，也不見得是針對我們，常常是在他們 就必須討厭個不管是誰的時候，我們剛好走到他們發作的地方而已。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自蔡康永FB）

#有些工作既沒樂趣又沒未來，那這工作起碼要有以下之一：學得到東西，或，遇得到人。如果這些都沒有，那只好追求在這個工作裡，把自己鍛煉成能思考、能負責的人。工作要成就我們，不是我們去成就工作。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自蔡康永FB）

#伴侣不必同時是你最好的朋友，這樣分手時，不致遭受雙重損失。

#你不必喜歡藥，該吃的時候就要吃。你也不必喜歡書，該看的時候就要看。討厭書，不是不看書的理由。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自蔡康永FB）

#變醜不一定是沒志氣，很可能只是他們並不覺得美有什麼重要的。

#社交時，有面具可戴，是值得慶幸的事，為什麼要排斥？面具是工具，是盔甲，而不是費力的負擔，更不是罪惡。大部份必須接觸的人，本來就不該也不必示以本來面目。硬要以本來面目示人，對自己與別人、都會造成困擾吧。

關鍵字：

蔡康永, 金句, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5／25起飲品不限品項、容量買一送一　限定2天快把握

星巴克5／25起飲品不限品項、容量買一送一　限定2天快把握

最低調戀愛星座Top 3 ！　冠軍一放閃就是要結婚，偷偷來更甜蜜

最低調戀愛星座Top 3 ！　冠軍一放閃就是要結婚，偷偷來更甜蜜

夏天最美「及肩短髮」超級燒！網喊一類人先避開「小心變章魚」

夏天最美「及肩短髮」超級燒！網喊一類人先避開「小心變章魚」

「7葉片」電風扇1190元！日本馬達超安靜又省電　涼感升級好舒服 「暮光女」下身薄紗辣度狠甩Jennie！　人間香奈兒撞衫泳裝互尬 湯唯罕見深V裝秀「高級性感」　殺出超模「黑珍珠」側胸全都露 林心如、楊謹華穿「倒F高跟鞋」好勾魂！　春夏撞色＋水貂毛美翻 「化妝只能挑一部位」心理測驗，看出你「身邊小人」從哪裡出現 3個生活習慣改善下半身肥胖　少吃點鹽也是重點 女生補鐵很重要！營養師曝12樣「大補鐵食物」　兩種水果最NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面