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日清把「巧克力雪糕」放在泡麵上　逼真融化網喊好想買

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實習記者施至真／綜合報導

日本「日清泡麵」不只是製造泡麵的知名大廠，也經常推出新奇的周邊商品。先前推出的泡麵牙線，讓網友直呼腦洞大開，近期更釋出一張用巧克力雪糕壓著泡麵的照片，更在貼文中註記「誰把冰棒放在這種地方！？」，搞怪又搞笑的宣傳創意泡麵蓋，立刻被粉絲們敲碗商品化。

日清泡麵經常帶來各種無厘頭的搞笑照片和生活小物，像是先前就有泡麵配料外型的拖把、口味不同的泡麵牙線⋯⋯超狂創意常讓民眾會心一笑，也吸引粉絲購買的衝動。這回日清就發佈一張用巧克力雪糕泡麵蓋壓著杯麵的照片，並寫道：「誰把冰棒放在這種地方！？」只見巧克力雪糕微微融化，彷彿就快滴在桌上，卻又巧妙靜止在空中，看起來超逼真，讓網友紛紛敲碗喊出「請把它做成商品」，並表示「現在就好想要一個！」、「設計理念真的太有創意啦」、「可以多出幾種口味，我全都買單」。

除了巧克力雪糕泡麵蓋，先前的「巨型魷魚腳泡麵蓋」和日本籃球員「八村壘泡麵蓋」也十分有創意，讓人一邊等待享用美味泡麵，還能為生活帶來趣味。除了「八村壘泡麵蓋」被標註為非賣品外，另外兩款獵奇泡麵蓋也並未商品化，想要把超逼真的巧克力雪糕和魷魚腳壓在泡麵上，只能再繼續等待官方消息了。

▲泡麵蓋。（圖／翻攝IG）

▲日清各種創意泡麵蓋，讓人敲碗好想買。（圖／翻攝IG@cupnoodle_jp）

買不到日清超鬧的泡麵蓋沒關係，日本FuRyu也推出一系列超可愛的泡麵蓋，像是《咒術迴戰》的系列公仔，只見虎杖悠仁拿著筷子和拉麵，嘴裡叼著一片叉燒，看起來非常悠哉，另一款半摘下墨鏡，翹著二郎腿的五條悟，帥度更是直接爆表，完全命中少女心！

▲泡麵蓋。（圖／翻攝IG）

▲虎杖悠仁和五條悟泡麵蓋。（圖／翻攝IG@furyu_character）

超高人氣的《SPY×FAMILY間諜家家酒》也推出2款「安妮亞醬泡麵蓋」，只見穿著伊甸學園制服的安妮亞，左腳微微翹起，露出燦笑的表情，快要把粉絲融化了。另一款，安妮亞則露出經典表情「呵」，這組不收藏真的對不起自己了。

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關鍵字：

日本, 日清, 日清泡麵, 泡麵蓋, 咒術迴戰, 虎杖悠仁, 安妮亞

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