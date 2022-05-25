傑克葛倫霍帶超模女友登坎城放閃　「巨大嘴唇」禮服成紅毯最怪焦點

記者王則絲／外電報導

第75屆坎城影展現正進行中，24日好萊塢男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）和26歲法國超模女友Jeanne Cadieu一同亮相坎城紅毯，在鏡頭前相視而笑、大方放閃，Jeanne Cadieu穿著一身桃粉色的前衛禮服，胸前飾以「巨大嘴唇」的怪異造型，立刻成為全場的目光焦點。

▲傑克葛倫霍和26歲法國超模女友Jeanne Cadieu一同亮相坎城紅毯。（圖／達志影像）



身為漫威宇宙一員的傑克葛倫霍，這次以電影《The Innocent》參與坎城影展。傑克葛倫霍與女友Jeanne Cadieu於2018年開始約會，兩人相當低調，在去年10月後才越趨頻繁一起亮相，而這是他們第一次一起走坎城紅毯。

坎城紅毯上，傑克葛倫霍以合身深色西裝內搭鵝黃色襯衫，一貫帥氣的現身，敞開的領口則微微露出胸毛展現男人味，不過他可說是把風采全留給了女友。

▲Jeanne Cadieu身穿LOEWE 2022秋冬系列的巨大嘴唇禮服，成全場焦點。（圖／達志影像）



Jeanne Cadieu身穿LOEWE 2022秋冬系列的桃粉色平口禮服，胸前覆蓋「巨大嘴唇」的造型，看起來十分逼真且鮮嫩欲滴的模樣，前衛設計十足反映設計師Jonathan Anderson的天馬行空，而本就是超模的Jeanne Cadieu的亦成功把這樣怪異的禮服駕馭出前衛美感，凸顯出她比例修長的完美身形，以及性感的肩頸鎖骨線條，在紅毯上成為超亮眼的焦點，想不注意都難，頗獲外媒讚賞。

►湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因 下秒換「少女洋裝」逆齡10歲