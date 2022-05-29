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日本年銷25萬台！Siroca咖啡機下殺3380元　一鍵煮出香醇咖啡超輕鬆

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文／C編

很多人有喝咖啡的習慣，天天一杯超商咖啡，一年下來荷包大傷，不妨自己買個咖啡機來煮吧！「Her森森」推出「Siroca 全自動研磨咖啡機」，原價4980元、特價3380元，日本年銷25萬台，小巧簡約的設計，放在家裡也好時尚。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Siroca,咖啡,咖啡機,Her森森,生活。（圖／Her森森）

▲Siroca 全自動研磨咖啡機 SC-A1210CB，原價4980元、特價3380元，點我購買

Siroca全自動研磨咖啡機外型方正、線條俐落，收納在角落或是桌檯上，都不會佔空間，非常時髦又簡約的外觀，買了絕對是為家庭氛圍加分；全自動研煮，從研磨到滴煮全自動，方便又實用，輕鬆變身咖啡達人。

除此之外，可拆式易潔研磨盒能輕鬆取出，清潔方便、省時又簡單，任何人都可以輕鬆操做，還採用專用咖啡濾網，輕鬆萃取咖啡油脂，讓咖啡香醇濃郁，濾網重複拆洗使用，不需要過買濾紙，省錢又環保。

功能很多，操作卻很簡單，Siroca全自動研磨咖啡機還有自動保溫的功能，30分鐘內都可以喝到熱騰騰的咖啡，只要一鍵就可以輕鬆煮出好喝、香醇的咖啡，早上趕時間上班，也可以快速完成，當然要入手。

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▲Siroca,咖啡,咖啡機,Her森森,生活。（圖／Her森森）

▲Siroca 全自動研磨咖啡機 SC-A1210CB，原價4980元、特價3380元，點我購買

「Her森森」推出「Siroca 全自動研磨咖啡機」，原價4980元、特價3380元，現省1600元，拿去買咖啡豆都可以挑到不錯的等級，當然要趁優惠下殺，趕緊買起來，直送到府安全又方便。

關鍵字：

Siroca, 咖啡, 咖啡機, Her森森, 生活

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