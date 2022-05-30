質感摺疊桌不到500元！打電腦、追劇放零食都可以　收起來毫不佔空間

文／C編

很多小資族北上打拼，在外面租屋生活，總是需要很多小小的傢俱，不僅為了使用方便，更是要增添居家氛圍，「Her森森」推出「MAMORU 日式和室摺疊桌」，原價600元、特價419元，適合短時間的工作或是讀書，也可以當作床頭桌，或是追劇時放零食飲料，相當方便又好用。

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▲MAMORU 日式和室摺疊桌，原價600元、特價419元，點我購買。



空間有限時，這款摺疊桌可以當作小書桌，無論使用電腦、讀書、寫日記等等都適合，還可以作為床頭小桌，放眼鏡、充電手機、保養品等等，尺寸約是60公分乘以40公分，不大但用途超多，不需要的時候，可以折疊收納，放在邊角位置，一點都不會佔空間，木紋的烤漆設計桌面看起來相當有質感，擺放在家裡也增添居家舒適氛圍。

日式和室摺疊桌採用金屬的桌腳設計，可以承受很大的重量，穩固不搖晃，桌面為E1低甲醛環保板材，使用起來不用擔心健康的疑慮，而且價格也不貴，要搬家帶著走也相當方便，絕對是居家良伴。

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▲MAMORU 日式和室摺疊桌，原價600元、特價419元，點我購買。



「Her森森」推出「MAMORU 日式和室摺疊桌」，原價600元、特價419元，有淺胡桃、仿木兩款顏色可以挑選，深色質感很耐髒，29公分的高度，拿來擺放東西或是簡單的工作使用都方便。