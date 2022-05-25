減肥3大誤區一定要避開：運動不專注、只在乎數字都是關鍵

記者李薇／台北報導 圖／pexels、品牌提供

減肥幾乎是所有女生一生的課題，總是希望自己瘦還要更瘦，這個不敢吃、那個也不能吃的，其實只要透過以下3種方法，輕輕鬆鬆也可以瘦下來。

1.戒掉所有垃圾食品

像是薯條、炸雞、可樂等食品，都是對身體沒有好處的飲食，雖然這些東西吃起來有愉悅感，但是為了自己的好身材，還是忌口一下，基本上對身體也比較沒有負擔。

2.專注運動

很多人運動的時候都在想東想西，沒有把身體做到良好的拉伸或是訓練，當然沒辦法事半功倍，因此建議在運動的時候一定要把動作做到位，才能真正的瘦下來。

3.秤上數字不是絕對

很多人減肥都是關注體重機上面的數字有沒有下降，但其實真正要關注的是身體體態的變化，看起來真的有改變，才是真正的變瘦，數字只是輔助的工具。

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