「很不會聊天」星座TOP 3　金牛一開口就無趣，直接句點別人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然說，只要會講話就不可能不會聊天，但很多時候聊天也是一門博大精深的藝術，特別是在搭訕、撩妹方面，12星座中誰最容易在搭訕聊天時耍白目，誰最容易一開口就搞砸呢？

12星座尬聊排行榜

TOP1 射手座

白目當幽默，講話夠欠揍

射手座憑著真誠真心又開朗善良的氣質，在人群中往往是最耀眼、最容易被注目到的對象，然而這樣的特質在一對一聊天時卻吃不了太多甜頭，特別是面對不熟悉、但又是自己有點喜歡的對象時，射手就很容易下意識的想從聊天過程中留給對方深刻印象，尤其是負面印象，不論是拿對方的身高體重開玩笑，還是對衣著打扮挑三撿四，總之一開口就特別容易踩雷，好像以為對方翻一個白眼加10分，翻10個白眼就會立刻跟你交往似的，親愛的射手座，你到底是在找情人還是在敵人呢？

TOP2 牡羊座

口無遮攔，把快樂建立在心上人的痛苦上

火象的牡羊座與射手擁有相似的人際魅力，在人群中善於炒熱氣氛，讓場面快速熱絡，然而只要場面一熱，羊座一放鬆，就要特別當心自己諧星上身，以為自己是脫口秀明星，開始開別人的小玩笑，如果都是自己熟的朋友，你或許還懂得拿捏朋友的底線，最怕羊座為了炒熱現場氣氛，開始說些五四三，不得體的說話內容就會愈來愈多，雖然一樣很有「笑果」，但很難說一場聊天下來你到底會得罪多少人，口無遮攔式的聊天或許真的很好笑，但羊兒犯不著消費自己的人際關係來討好別人啊！

TOP3 金牛座

用務實的觀點句點別人

牛座的話雖然不算多，不過每個金牛都自以為自己是冷面笑匠來著，想要在聊天時以一、兩句厲害的反應奪得好評，然而除非你是吳宗憲、張菲，可以四兩撥千金博得滿堂彩，牛座過於務實的聊天觀點、缺乏想像與幽默的反應，接到話梗來不及反應倒也罷了，最怕就是一開口就用無趣的大道理冷炸現場，建議所有牛座，搭訕聊天，反應慢半拍也不打緊，憨憨的其實更可愛，但若什麼話題都想尬聊，就別怪初次見面對方翻你白眼啦！

其他排名

TOP4 處女座，話說愈多，破綻也愈多

TOP5 巨蟹座，苦口婆心，囉哩囉嗦把場子搞冷

TOP6摩羯座，老在不該裝酷的時候裝酷

TOP7 雙魚座，聊多了就容易講出浮誇矯情的話

TOP8 天蠍座，避開政治等敏感話題就OK

TOP9 獅子座，落落大方，場面話講好講滿

TOP10 水瓶座，見多識廣，靠冷知識加分

TOP11 天秤座，八面玲瓏的聊天討好王

TOP12 雙子座，伶牙俐齒妙語如珠聊天王

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