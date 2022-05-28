單身朋友別再怪罪身高！網曝女生「擇偶條件」：會聊天是關鍵

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

不少萬年單身或遲遲找不到對象的人，會好奇究竟異性的擇偶標準在哪？甚至開始在網路社群瘋傳，只要男生的身高夠高，就能輕鬆吸引異性目光。不過，就有一名男網友在Dcard表示，常聽到身邊身高不高的朋友抱怨找不到另一半，但身高183公分的他，同樣也沒交到女朋友，對此原PO認為「交不交得到是個性問題」，貼文一出引起熱議，並讓網友喊出「會聊天才有機會」。

一名男網友在Dcard發文表示，經常聽到身邊的朋友抱怨，因為身高不夠高而找不到女朋友，對此，原PO表示「每次聽到他們抱怨就很想扁」，因為身高183公分體重62公斤的他，雖然不是長得特別帥，但也很注重穿搭打扮，外型看來應該很受女性歡迎才對，但原PO卻依舊單身。對此原PO提到「交不到很明顯是個性問題」，舉例像是遇到女生會畏縮、和女生講話會結巴等等。對此，就有網友回覆脫單關鍵「會聊天的人才有機會交到另一半」。

留言一出，立刻得到肯定，不過也有網友質疑，其實很多人都會開話題聊天，但聊一聊就被歸類到朋友類型，反而無法往男女關係發展，另外，假如只有一方很會聊，對方卻沒辦法接續話題，也會演變成尷尬的局面。

雖然顏值無法改變，但髮型、穿搭、個性到談吐能力都能靠自己改變，因此網友就建議，培養多元興趣很重要，不僅可以認識許多不同領域的人，也能充實生活，隨時和別人分享有趣精彩的故事。其實想要找到另一半，除了原PO提到的個性問題之外，認識的人太少，也是讓你沒辦法脫單的重大關鍵！想要脫單的朋友，不妨請身邊的朋友介紹對象，互相交流認識吧。

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