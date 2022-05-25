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范冰冰上妝減齡秘訣在最後一步　立刻讓肌膚澎起來、膠原蛋白滿滿感

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記者李薇／台北報導

受到疫情的影響，現代很多人都是採取居家上班跟會議，連藝人范冰冰也不例外，工作需要會議的她雖然是在家工作，但為了肌膚狀態看起來有氣色、不要太邋遢，都會運用一些單品，讓自己狀態更加完美。

▲范冰冰,保養,彩妝,。（圖／范冰冰微博）

▲范冰冰擁有白皙的肌膚。（圖／范冰冰微博）

SETP 1：妝前保養

在妝前范冰冰會先敷一片面膜，大約10到15分鐘，接著全臉噴上保濕噴霧、精華液，並且在眼周跟法令紋位置，加強眼部精華的使用，幫助肌膚改善乾紋、卡粉的狀況，不用眼霜的原因，是避免待會臉部肌膚太油，沒辦法吃妝，所以選擇更加清爽的精華單品，最後再薄塗一層乳霜即可。

SETP 2：輕薄的底妝

在底妝產品上，范冰冰特別強調因為自己肌膚容易過敏，所以都會挑選比較不容易引起敏感的單品，在肌膚薄上一層，讓整體氣色看起來變好，膚色均勻，整個人當然就不會有憔悴感，有時候不想畫眼影的時候，就會留一點眼皮自然的陰影色，看起來比較自然，日常的時候因為講求輕透，所以也不會用海綿蛋上妝，反而是會用刷具把粉底鋪開之後，再用手指溫度將粉底壓實。

▲范冰冰,保養,彩妝,。（圖／范冰冰微博）

▲范冰冰私底下的妝容都很簡單。（圖／范冰冰微博）

SETP 3：眼影陰影加深、橘紅唇加強氣色

使用跟肌膚很接近色調的陰影色先大面積的在整個眼窩鋪開，同時加強下眼影的位置，接者使用深一點的棕色，在眼尾、下眼尾的位置加強深邃度；並且先用粉刷稍微蓋掉一點原本的唇色，接著使用橘紅色調的唇膏立刻加強好氣色。

SETP 4：C字、T字部位打亮

為了讓肌膚看起來水嫩水嫩，范冰冰會使用打亮餅，在眼尾C字、鼻樑T字部位做打亮，加強肌膚的水光感，看起來就是很顯年輕、膠原蛋白飽滿的感覺。

▲范冰冰,保養,彩妝,。（圖／范冰冰微博）

▲范冰冰只有在工作的時候妝容會比較濃重。（圖／范冰冰微博）

關鍵字：

范冰冰, 保養, 彩妝

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