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跳脫二元框架，認識性別多樣性！　放下成見才能尊重他人

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文／女子學

2022 亞洲同志運動會於 4/29 正式開幕，並首次在台北主辦。此活動在 2002 年於馬來西亞首都吉隆坡正式舉辦第一屆，是亞洲第一場歡迎任何性別、性向、性別認同的國際運動會。

即便現在多元性別議題看似開放，但在世界上，LGBTQ+ 仍然遭受打壓：在三月時佛羅里達州通過「不說同性戀」法案，不鼓勵佛州學校在小學階段或以不適合學生年齡發展的方式，於課堂討論性傾向及性別認同。此風波延燒至阿拉巴馬州，日前也通過法案，目前有約 20 餘州皆在推行此法案促成。

台灣作為第一個通過同婚法案的亞洲國家，著實在多元性別促成上有很大進展，但目前社會上仍有許多人，對於多元性別議題不太清楚，今天為大家簡單釐清一些性別認同的疑問。

生理性別是甚麼？

▲性別認同。（圖／翻攝免費圖庫）

▲生理性別是甚麼。（圖／翻攝免費圖庫Pexels）

生理性別簡單來說就是「出生下來的性別」。由生殖器官及染色體基因定序，所決定出來的性別就是生理性別，通常區分為男生、女生、間性別，間性別（或雙性人）生來的性特徵（包括生殖器、 性腺和染色體模式），既不符合男性身體也不符合女性身體典型的二元對立概念。並不只是大家以為的，具有男女生殖器官而已。另外每年台灣都有約 40 位新生兒是間性別，大家可能會有間性別容易不健康的迷思。但其實大多間性別者的身體也都非常健康。

性別認同又是甚麼？

性別認同在類別上較為上較廣泛，也是大眾較容易搞混的問題，這邊會大略地簡述其中幾種。

性別認同就是「我覺得我是甚麼性別？」。關鍵在於心裡的自我認同。此時很多人開始產生疑問，啊我不就男、女生？這邊希望大家先放下成見，來了解多元的性別認同。

順性別

先以性別二元論的男、女性來說，若我的生理性別是男性，我也認為我是男性，那我就是順性別男生，同樣地也有順性別女性。這點大家可能較容易理解。

跨性別

▲性別認同。（圖／翻攝免費圖庫）

▲美劇跨性別劇照。（圖／翻攝美劇 《Pose》劇照）

「我覺得我的性別，是跟生理性別不同的。」一樣以性別二元論舉例：我的生理性別是男性，但我心裡認為我是個女性，那我就是跨性別女性。相反地，若生理女性認為自己是個男性，就是跨性別男性。很多人會認為，是不是要動過變性手術才算是跨性別者，但其實不用，最主要是自己心理對自己的性別認同。也有人會說，跨性別是不是同性戀，這一點又牽扯到下面會解釋到的性傾向，但我先說答案是，不一定。

非二元性別

▲性別認同。（圖／翻攝免費圖庫）

▲非二元性別示意圖。（圖／翻攝IG @kuma_power）

「我的性別，跳脫非男即女的二元框架。」非二元性別的定義很廣，但主要是跳脫固有的性別二元論，覺得純用男、女兩個詞彙來定義都不合適。我們舉其中幾個來說明。

非二元性別底下有許多分類，例如：兩性別 Androgyne，指的是「亦男亦女」，同時覺得自己擁有兩種性別；雙性別 Bigender，指的是「時男時女」，他可能今天覺得是男生、明天覺得是女生，都有可能，但在當下只會存在一種性別。流性別 Fluid 表示同時在兩種以上的性別間流動。無性別 Agedner，自認不屬於任何性別。

因此遇到非二元性別者時，別再問「該稱呼您先生還是小姐呢？」國際上會以 they 代替 he/she，並以 Mx 的稱呼代替 Mr／Ms，有許多國家也開始允許登記 X 性別，代表不註明、非男或非女。

性傾向代表甚麼？

▲性別認同。（圖／翻攝免費圖庫）

▲性傾向代表甚麼。（圖／翻攝免費圖庫Pexels，下同）

性傾向意指「喜歡甚麼性別的人。」，而性傾向著重在性別認同而非生理性別。簡單地先以性別二元論區分，若喜歡異性／同性，則是異性戀／同性戀。雙性戀代表兩個性別都喜歡。另外還有泛性戀，泛性戀表示「我喜歡你，而我不在乎你的性別為何。」泛性戀者跳脫性別的框架，喜歡的是這個人本身，是超乎性別的。

這裡可能大家會有疑問，那如果我是跨性別女性，而且我喜歡女性，那我算是異性戀還是同性戀？跨性別女性在性別認同上，已經把自己當作是女性了，所以若她喜歡的是女性，那就是同性戀的跨性別女性。所以性別認同跟性傾向是分開的，並沒有絕對的相關性。

性別是流動的光譜？

▲性別認同。（圖／翻攝免費圖庫）

編輯在搜尋資料時，看到一段非常貼切的描述如下。「我們會常說性別是個光譜，但光譜就是畫好兩端點，在中間取其定義，這就是很二元的概念，性別應該是一個宇宙，有著各種不同的星球。」（取自台大法律系學會學術部）。性別認同是很主觀，而每個人都有屬於自己的星球，因此我們也沒必要去評價他人、幫別人下定論，只要尊重即可。

這個社會上，我們總是輕易幫別人貼標籤，但在多元性別上，我們更應尊重每個人的選擇，而非以社會的框架侷限他人。也希望透過對多元性別的認識，讓 22 年前的葉永鋕事件，別再發生於現今的社會。

延伸閱讀：

《丹麥女孩》：以活出真實自我的勇氣，紀錄跨性別者的不凡經歷

烽火連天的禁忌年代：《俘虜》跨越性別與文化隔閡，用最原始的心態將不能說的情感細膩傳遞

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LGBTQ, 同志, 多元性別, 性別, 性別認同, 女子愛分享, 心靈勵志

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