正視過勞的「心」！聽聽身體發出的求救訊號、練習跟負面情緒對話

文／女子學

日常生活中，我們盡情地使用「身體」，卻從不去聽它發出的求救訊號，直到有一天它罷工了，才意識到這是件多麼嚴重的事情，當身體已經被折磨到了幾近報銷的狀態，最後只能費勁地撿起一片又一片的破碎心靈，然後花更多時間，勉強的把它們縫補起來。

面對我們的不以為意，如果身體會說話，它一定會說：「我說我很痛，不理我是吧，那我來搞個大的，到時你就知道有多嚴重了！」

有聽到「身體」的呼喊嗎？

▲有聽到「身體」的呼喊嗎。（圖／翻攝日劇《搖曳露營2》劇照）

梁實秋曾說：「人在有閒的時候，才最像是一個人。」到了休假時，你有好好休息嗎？或者說，你有多久沒養護自己的身體了？我們總是被時間趕著跑，好像不馬上完成某件事就渾身不對勁，但真的有急到不做就會發生大問題嗎？事實上，是「焦慮」讓我們覺得只要不及時處理，就會影響其他事，其實總歸一句話就是「想太多」。

也許，我們可以學著《小婦人》作者露意莎．奧爾柯特所說的去做，「擁有規律的工作與玩樂時間，讓自己的每一天都過得有價值且愉悅，並以此證明，你能自由運用、規劃時間。」試著把工作和休息的時間分開，不要在休假時還想著工作上的事情，暫時把煩人的一切拋下，好好放鬆，就算只是放空都可以。

平時也可以練習按下暫停鍵，尤其是覺得快喘不過氣的時候，不要想說忍一下就好，要適時的放過自己，不然就會錯過生活上大大小小的事，如同美國喜劇演員埃迪．康托爾講的，「停下腳步並享受人生吧！步伐太快將使你錯失身旁美麗的景色，更可惜的是，你也可能因此失去思考人生意義的機會。」

練習不讓「心」因情緒而過勞

▲「心」會因情緒而過勞。（圖／翻攝日劇《凪的新生活》劇照）

身體會感到疲累，「心」也是一樣的，它會被各種的情緒影響，如同前述的「焦慮」就是因素之一。有些人一直在追求完美，他們最討厭的就是「計劃趕不上變化」，因為「變數」太難以掌控，當想做的事情不能照自己的意思進行時，就會陷入黑暗深淵；也有人常常因為事情不如預期，就變得患得患失。

讓人感到疲憊的負面情緒太多，但我們又不去正視它們，等到「心」被侵蝕得千瘡百孔才恍然大悟，正如《四樓的天堂》裡的那句話：「把恐懼、害怕、難過的感覺都與自己切斷，讓埋在身體深處的人，開始知道痛了。」當我們能跟負面情緒真誠地對話，然後仔細地去察覺已然受傷的心靈，就可以再試著一步一步的與它們和解，找回與身心的連結。

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