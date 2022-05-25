營養師傳授「吃粽子不怕胖」5秘訣：沾醬別直接倒在粽子上

▲吃粽子不發胖有技巧。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節即將到來，市面上各式各樣的粽子，讓人好想吃又擔心受傷害，一顆粽子動輒好幾百卡，營養師高敏敏分享粽子熱量圖鑑，教你聰明選不踩雷，更教你吃粽子不怕胖的5個祕訣，一起學起來！

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏，以下同）

粽子很美味，但是粽子熱量可不低，營養師高敏敏指出，像是一顆650克的廣州荷葉粽，熱量約為1066卡，鈉含量更超過1000毫克，整顆吃下來需要慢跑130分鐘才能消耗，因此怎麼挑、如何吃，才是大學問。

她舉例北部粽一顆約518大卡，北部粽的是米粒是用油先炒過，香氣十足但熱量也偏高，其中粽子裡面的蛋黃和五花肉更是影響熱量的關鍵，一顆鹹蛋黃就約有125大卡，而素粽熱量相對較低，但素食朋友也要留意粽中的花生等脂肪餡料。

南部粽以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，若喜歡撒上花生粉，一匙熱量也約45大卡，等同於一份油脂，客家粿粽因份量小且熱量低，容易讓人當心忍不住一顆接一顆。

各式甜粽則因餡料不同，熱量也約在150-250大卡不等，但甜內餡約等於5顆方糖量，擔心成為泡芙身材的朋友 淺嚐享用即可。

到底吃粽要如何不怕重？營養師高敏敏也傳授5個秘訣如下：

1.一天一顆 替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表。

2.搭配蔬菜一起吃 增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡。

3.飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜 助消化。

4.甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高。

5.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上，幫助控制鈉量＆糖量。