腦袋清晰才能清楚表達重點！4方法梳理糾結思緒先筆記

文／女子學 圖／翻攝免費圖庫Pexels，Pinterest

我們經常被問到「你對這件事情有什麼想法」，有許多人無法立刻將自己的感覺說出來，明明有很多思緒在腦中浮現，但表達出來的卻是支離破碎，讓人無法清楚明白想述說的重點，會出現這種狀況並不代表沒有想法、不懂得思考，而是因為思緒太過紊亂、無法好好地整理、歸納並完整地表達出來，以下分享 4 個梳理糾結思緒的方法。

1. 寫下腦中思緒

思緒容易混亂是因為思緒是無形的，經常在腦中竄來竄去，一溜煙又會消失，讓人想好好梳理卻又無法，既然問題的根本是因為它無形，那就試著將想法「可視化」，無論是文字或圖像，只要用紙筆把腦中想到的事情紀錄下來，幫助我們更清楚現在的想法有哪些，再一步一步將這些想把串連起來。

2. 條列、歸納重點事項

在記下所有腦中的思緒後，就能更有效地把這些想法進行條列與歸納，首先先釐清目前要處理的事項、解決的問題為何，讓自己聚焦在這個問題中，避免過多延伸性的思考而偏離主題，接著再將條列出來的問題進行規劃，找出彼此之間的共通性、關聯性，按照步驟把每一步條列式地寫下來，只要能夠清楚歸納出順序，在口語表達上也能更有條理。

3. 遠離數位和電子產品

數位與電子產品都是為了讓生活更便利而製造的，除了在設計與使用上非常直覺，讓人省去思考的步驟，且在這個隨時隨地都可以上網的時代，可以立刻從 Google 得到一切問題的解答，但卻也讓我們逐漸的失去獨立思考的能力，長期使用電子產品會讓人變得僵化、失去感受力，因此建議在非必要時可以放下電子產品，無論是讀紙本書、繪畫，或是到戶外散步、旅遊都是能夠沉澱思緒的好方法。

4. 保持環境有條理

工作環境的整齊與乾淨，有助於保持思緒的暢通，但是並不是收乾淨、完全看不到東西就是有條理，更重要的是要知道東西放在哪裡，明確地知道把東西放在什麼位置，在需要使用的時候可以立刻拿出，提升工作效率，同時也代表了人對環境的熟悉感，只有在安心的環境下工作，才能讓精神和思緒更加自在暢通。

有時候越想抓住思緒就會越混亂、更陷入思考的誤區，因此最好的方法就是記下這些想法，並練習獨立思考、彙整歸納的技巧，在養成習慣以後，思緒就會越來越清晰、越有條理，未來即便不用紙筆寫下，也能理清腦中每一條複雜的想法。

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