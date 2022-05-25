GUCCI 「DIY訂製」專屬布料、刺繡字母都百搭！　喜馬拉雅鱷魚包限量登場

▲GUCCI DIY訂製服務系列豐富選擇搶先看。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

精品客製服務已成趨勢，為顧客打造出獨一無二的單品，「GUCCI DIY訂製服務系列」今（25日）展示，品項包括男女服飾、包款及鞋款，提供多種材質、配色、扣飾與刺繡圖案等選擇，光是布料就有2百多種搭配。而收藏家喜愛的珍稀包款也悄悄登場，限量款喜馬拉雅鱷魚包展現極致工藝。

▲GUCCI DIY訂製服務系列分為MTM系列及MTO系列，針對男士西服、客製訂製展開多樣選擇。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

GUCCI DIY訂製服務系列分為MTM系列及MTO系列，前者為男士服裝的「量身訂製」，在西裝、晚宴套裝上，以品牌現有的版型按照顧客身形進行修改剪裁與細部微調，布料多達上百種選項；後者則是「客製訂製」，相較之下靈活度更高，像是刺繡花卉字母、皮革、圖騰刺繡，注入男女服飾單品以及鞋款上，升級個人時尚。MTO同時也針對無性別風格，打造中性寬版保齡球衫、印花絲質和服式罩衫、星座刺繡訂製運動長褲等，相對日常生活化，鞋履可搭配小牛皮所製成的MTO客製訂製馬銜鍊皮革鞋款。

▲MTO客製訂製全新推出中性休閒西裝套裝、星座開襟外套及圓領毛衣和羽絨外套。（圖／品牌提供）

訂製系列一大看點是英文字母刺繡，品牌採用人工嵌花工法嵌入面料中彰顯工藝，提供26個字母個性化選擇，像是中性休閒西裝套裝、羽絨外套上，胸口出現亮麗的珍珠字母，搭配上品牌經典紅綠織帶，成為學院風的重點表現。可愛的12星座刺繡也是熱門品項，點綴於西服後成為亮點。以上則根據訂製的繁瑣程度，約等候2至4個月，均由義大利工廠製作。

▲限量款喜馬拉雅鱷魚包。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

許多收藏家瞄準的珍稀包款，此次展示限量款喜馬拉雅鱷魚包，使用頂級鱷魚皮歷經繁複程序展現美麗漸層色澤，為 Horsebit 1955、Diana 、Bamboo 1947 系列增添藝術光澤。

▲只接受珍稀皮革訂製的 Dior Babe 提包。（圖／品牌提供）

▲包款手柄、DIOR吊飾、皮革顏色與種類等，都可以根據喜好選擇；Dior Bobby玫瑰金屬色鱷魚皮革 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

今年4月DIOR也首次在台推出LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍，訂製服務的重頭戲「珍稀皮革配件」品項，將品牌代表性包款 Lady Dior、30 Montaigne、Dior Saddle、Dior Bobby等為範本，重新量身打造，像是手柄、DIOR吊飾、皮革顏色與種類，鴕鳥皮、鱷魚皮等以及五金都可以根據喜好選擇，不同的搭配下甚至有上百種選擇，並以純手工方式打造。