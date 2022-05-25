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香奈兒3億項鍊集彗星、月亮與太陽於一身　變出16種佩戴法

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▲香奈兒1932頂級珠寶系列展全球首站，今於台灣登場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）1932頂級珠寶系列展全球首站，今於台灣登場，展出68件總值近16億3000萬元的全新作品，向90年前香奈兒女士創作革命性的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列致敬，以彗星、月亮與太陽等三大符碼為主題，新作線條更為柔軟、生動，並加入更多色彩寶石，以及令人驚喜的轉換式設計，全場最高價、身價304,983,000元的Allure Céleste藍寶石鑽石項鍊，竟可變出16種佩戴方式。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒1932系列最高價之作Allure Céleste項鍊，主石為55.55 克拉橢圓形切割藍寶石，304,983,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

1932年香奈兒女士創造第一個頂級珠寶系列Bijoux de Diamants，轟動原本由男性主宰的珠寶圈，她不顧服裝設計師為何能設計珠寶的質疑，以賦與女性自由的概念出發，創作可恣意穿搭的彗星、蝴蝶結、羽毛等造型珠寶，可轉換的設計能自由裝飾在身上不同位置，顛覆了傳統珠寶樣貌，今日品牌特別展出復刻當時的彗星項鍊等作品，重現時隔90年依然雋永的經典。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Allure Céleste項鍊可轉換成彗星、太陽光芒和月亮光暈圖騰胸針與手鍊（上）佩戴。

全新香奈兒1932系列頂級珠寶，從彗星、月亮與太陽等符碼延伸，最高價的Allure Céleste 項鍊是唯一結合三大元素之作，連主石都暗藏香奈兒鍾愛的數字密碼，是55.55克拉的橢圓形切割藍寶石，更驚人的是有16種穿戴方式，包括可拆卸的月亮光圈、星星與太陽都能作為胸針，中間一排鑽石能繞成手鍊，或變身為短項鍊。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒上下二節設計的Comete Infinie戒指（左）18,589,000元，鑲1.60克拉藍鑽Comète Volute 戒指，156,848,000元。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Comète Volute 項鍊，鑲嵌1顆重約19.32克拉 D FL Type IIa橢圓形切割鑽石與2.05克拉D IF Type IIa圓形切割鑽石，212,036,000元。

單純展現彗星之美的香奈兒作品則充滿動感，當中 Comète Volute 項鍊的螺旋線條讓人感受到彗星的速度感，主石也暗藏品牌密碼，為呼應香奈兒女士推出珠寶年分的19.32克拉 D FL Type IIa橢圓形切割鑽石，身價高達212,036,000元；緊追在後、同樣上億元的1.60克拉藍鑽Comète Volute 戒指，是1932系列中唯一的藍鑽作品。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒點綴水滴形藍色坦桑石Lune Talisman 耳環（左）7,261,000元，鑲嵌鑽石及橘色尖晶石Lune Solaire 戒指可轉換成胸針5,809,000元。

回顧香奈兒女士打造的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列，清一色都是白鑽作品，而今日品牌注入更多色彩，例如運用坦桑石表現青空色彩詮釋月亮耳環，或以橘色尖晶石展現月暈色調；而太陽主題則由黃鑽、紅寶石輔以白鑽展現迷人光芒，當中Soleil 19 Août 項鍊的太陽圖騰由22.10克拉枕形黃鑽坐鎮，可拆下裝於同套的戒指上佩戴。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Soleil 19 Août 項鍊的22.10克拉FVY IF枕型切割黃鑽可取下，轉換成戒指，133,611,000元。

法國珠寶品牌CHAUMET也以太陽為主題，結合紅色、橙色、黃色調寶石凸顯其萬丈光芒，曾來台展出的Soleil Glorieux冠冕是最佳代表，由中央主石約2.51克拉IF級枕形切割濃彩黃鑽，延伸出放射狀的美鑽光芒，並錯落鑲嵌21 顆蛋面水晶，氣勢十足的設計完美演繹日正當中驕陽。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

 

▲CHAUMET詮釋太陽熾熱力量的Les Ciels de Chaumet系列珠寶。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）
▲CHAUMET Soleil Glorieux冠冕，鑲嵌約2.51克拉IF級枕形切割濃彩黃鑽、21 顆蛋面水晶，以及明亮式切割鑽石和黃鑽。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, CHAUMET

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