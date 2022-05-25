賈靜雯搶曬「大雙G Logo」手袋　曾之喬憑性感中空裝出招對尬

記者王則絲／台北報導

女星賈靜雯擁有強大的時尚資源，常常在第一時間背上時下搶手的新手袋，而最近她的新歡出爐，搶著在IG上曬出了「大雙G Logo」手袋，正是GUCCI全新推出的「BLONDIE」系列包款，且與此同時，曾之喬也拎上了同款，她祭出一身性感的「螢光中空裝」，耍辣出招來對尬。

▲賈靜雯曬GUCCI BLONDIE新包。（圖／翻攝自IG@alyssachia）



47歲的賈靜雯長期維持著凍齡外貌以及少女般的身材，加上精湛的戲劇作品輩出，人氣完全不輸給其他當紅年輕藝人，優雅高貴的形象更讓她成為時尚圈的寵兒。這次賈靜雯又來曬包帶貨，她換上一身素雅洋裝坐著擺拍，側背對鏡頭好讓身上的綠色麂皮「大雙G Logo」手袋完整入鏡，搭配上大紅唇妝容美貌驚艷粉絲，「是否過於美麗」、「美得不可方物。」

▲曾之喬身著螢光中空裝火辣演繹黑色款BLONDIE手袋。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



而同一款手袋，曾之喬負責示範純黑色款，她穿著螢光色的中空裝緊身衣，上面佈滿雙G Logo，呼應到新手袋的元素，腰間中空露出肌膚十分火辣性感；蔡詩芸則是穿上了賈靜雯曾在先前活動上穿過的馬甲西裝，透過下身失蹤的方式來演繹，並拎上GUCCI「BLONDIE」的白色款式，呈現截然不同的氛圍。

▲蔡詩芸拎上同款白色，營造不同的氛圍。（圖／翻攝自IG@dizzydizzo）



GUCCI全新「BLONDIE」系列在LOVE PARADE大秀時首度亮相，創意總監Alessandro Michele取材自1971年的典藏款式，上頭化作圓形的Interlocking G標誌為本系列最大的特色，與時下的手袋設計比起來，BLONDIE的Logo特別大、特別吸睛，辨識度超高，運用皮革、麂皮或帆布材質打造，並包含黑、白、棕、紅、藍、綠⋯⋯等豐富的色調。

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