肯爺IG無預警曝光「麥當勞新包裝」　合作MUJI設計總監打造方形漢堡

記者王則絲／外電報導

美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，已更名為Ye）一直以來都表明自己非常喜歡麥當勞，終於在今年二月登上麥當勞廣告，可說是圓了他的夢想。而最近肯爺又在IG上發布了有趣的消息，他表示：「Ye與工業設計師深澤直人（MUJI設計總監）將攜手重新設計麥當勞的新包裝。」並附上一張漢堡示意圖，只見以透明包裝包裹的漢堡竟是變成了方形，讓網友們議論紛紛。

▲肯爺無預警釋出麥當勞新包裝示意圖。（圖／翻攝自IG@kanyewest）



肯爺為美國的話題人物，一舉一動都是媒體焦點，他不只是最紅的饒舌歌手之一，也跨足時尚領域，包括讓全球潮迷為之瘋狂的Yeezy系列便出自他之手，還有與BALENCIAGA的聯名合作，都足以顯現他的影響力。

身為巨星的肯爺有個相當平易近人的嗜好，那就是「愛吃麥當勞」，許多粉絲都曾敲碗希望他能跟麥當勞推出聯名，除了先前拍過的廣告之外，這回肯爺又與麥當勞有了新動作。

貼文照片裡的漢堡被切割成工整的方形，包裝紙替換為透明的，並在上方印有大大的麥當勞標誌，顛覆大家印象中的漢堡模樣，瞬間吸引超過百萬讚，而肯爺只透露：「Ye與工業設計師深澤直人（MUJI設計總監）將攜手重新設計麥當勞的新包裝。」但尚不知道真實的合作情形為何，不過目前他的IG上就只有這篇貼文，也許正是宣布重大消息的前奏。