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營養師曝「4種人」吃粽子要多注意！「這類人」別吃甜粽

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▲▼營養師曝「4種人」吃粽子注意事項。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

▲端午節將近，營養師提醒4類人吃粽子需多注意。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

端午節將近，應該不少人已開始收到粽子或訂購粽子了，各種口味的粽子雖說好吃，但也有些人因容易脹氣、血糖高、怕胖…等各種原因，想吃又不敢吃。知名營養師高敏敏就表示，其實只要換個方式吃，就能更健康少負擔，她更提醒有4種人吃粽子別放縱，需要多注意吃的方式。

▲▼營養師曝「4種人」吃粽子注意事項。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

＃腸胃消化不良

腸胃消化不良的人，要注意控制份量，細嚼慢嚥，一次勿吃過多糯米，也可吃些鳳梨、奇異果、木瓜幫助消化。

＃高血脂

避免肥肉、花生粉、蛋黃等高油脂、高熱量的配料，建議可改吃全穀粽，增加纖維攝取。

▲▼營養師曝「4種人」吃粽子注意事項。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

＃腎臟疾病

有腎臟疾病的人要少沾醬、避免含磷較高的全穀粽，建議可吃白糯米粽較佳，而蔬菜應先川燙過再做享用。

＃高血糖

依衛福部建議，每日飲食中添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若能控制在5%以下更佳。以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25～50公克，而一顆豆沙粽就已超過一半，所以建議有高血糖的人，避免甜粽子。

▲▼營養師曝「4種人」吃粽子注意事項。（圖／翻攝unsplash,pixabay）

高敏敏也補充，除了上述這4種人吃粽子時要注意的細節，一般人吃粽子又怕胖的話，可以記好以下4個小秘訣。

1.替換正餐澱粉：控制澱粉量，讓熱量不爆表。

2.搭配蔬菜一起吃，增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡。

3.甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高。

4.沾醬另外倒小碟子：沾醬別直接倒在粽子上，控制鈉量＆糖量。

最後高敏敏也建議，一天一顆粽，淺嚐即可。

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關鍵字：

端午節, 粽子, 甜粽, 肉粽, 熱量, 吃法, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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