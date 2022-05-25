爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心

▲等電梯的直覺反應，秒讀你的真實心情。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

日常生活中的小動作，往往會透露你的真實性格，日本心理學家淺野八郎設計的等電梯心理測驗，測試你在等電梯的反應，網友實測都說準，快點來試試看。

準備按電梯的時候，正好發現電梯又升上去，這時候只好在等下一趟了，等待的時候你會做些什麼呢？

A.一直盯著電梯的按鈕，並且按了好幾次



B.雙腳來回踱步，不停發出聲響



C.眼睛朝上看，四處看周圍告示板



D.眼睛向下看



E.一直盯著電梯在哪層樓，只要門一開就要衝進去

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選A的你

屬於想到什麼就做的行動派，喜歡和人相處，擁有好人緣，個性直爽又有幽默感，如果從事和人接觸的工作，更能好好發揮、如魚得水。

選B的你

你的個性有點神經質，總喜歡用直覺去判斷事情，這樣的個性較適合從事藝術類工作，心思敏銳，一點小事情都瞞不過你。

選C的你

你喜歡在大家面前展現好的一面，總會無形在他人面前築一道牆，看起來較為冷淡，但時你只是在隱藏自己個性，這樣的你適合從事和理工相關工作，做事快狠準。

選D的你

你為人消極，有時候內心的想法很難坦率的表達出來，其實你內心很老實，常常上當受騙卻不自知。

選E的你

個性謹慎，做事情相當細心，工作上面相當受到別人的信賴。但是缺乏創造力，不太敢跳脫舒適圈從事冒險工作，有時候總缺了一點勇氣。