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百年靈揭「 首只進太空的瑞士錶」神秘面紗　復刻限量錶紀吸睛

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▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈推出限量362只的Navitimer Cosmonaute錶款，320,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1960年代上演的太空競賽，讓腕錶也加入戰局，除了有歐米茄（OMEGA）超霸系列大名鼎鼎的「登月錶」，百年靈（Breitling）Navitimer Cosmonaute航空計時太空人腕錶於1962年5月24日，伴太空人史考特卡本特（Scott Carpenter）在執行「水星宇宙神7號」（Mercury-Atlas 7）任務，成為「 第一只進入太空的瑞士腕錶」，60年後品牌推出復刻特別版紀念，限量362只。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲1962年百年靈伴Navitimer Cosmonaute腕錶隨史考特卡本特執行「水星宇宙神7號」任務，成為首只進入太空的瑞士計時腕錶。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲卡本特的「極光7號」太空艙迫降在大西洋上，百年靈錶暴露在海水之中腐蝕且未修復，成為品牌的歷史珍藏。

百年靈首度公開當年太空人史考特卡本特執行太空船「極光7號」所戴的Cosmonaute錶款，是他當年委託品牌的特製款，設有24小時錶盤，能夠在太空中區分晝夜，但「極光7號」在發射5小時後迫降於大西洋，腕錶受海水侵蝕造成損壞，品牌並未修復但納為歷史珍藏。今年復刻此傳奇錶，推出忠於原版的Cosmonaute航空計時太空人限量錶，新特色是包括鉑金錶圈、透明錶背顯露的B02機芯錶橋鐫刻「卡本特」（Carpenter）、「極光7號」（Aurora 7）和「繞行地球三周」（3 orbits around the Earth）以及最初獲選為NASA首次載人航天飛行的七人太空人小組的名稱「水星7號」（Mercury 7）字樣。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Navitimer Cosmonaute限量錶的機芯錶橋鐫刻「卡本特」（Carpenter）、「極光7號」（Aurora 7）等紀念字樣。

歐米茄在太空領域同樣赫赫有名，1962年10月3日太空人瓦爾特施艾拉（Walter Schirra）戴上自己的超霸錶執行「水星任務」，1965年美國太空總署正式採用超霸錶，宣布超霸錶可參與所有載人太空飛行任務，最有名的一趟旅程是1969年伴太空人巴茲艾德林（Buzz Aldrin）、尼爾阿姆斯壯（Neil Armstrong）踏上月球表面，前後參與6次登月任務，贏得「登月錶」稱號。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲太空人巴茲艾德林1969年戴歐米茄超霸錶登月球表面。（圖／翻攝歐米茄官網）

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關鍵字：

Breitling, 百年靈, 歐米茄, OMEGA

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