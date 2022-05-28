fb ig video ETtoday search mobile

「吉卜力公園」11月盛大開幕！小月小梅的家、地球屋實體化好想去朝聖

>

實習記者施至真／綜合報導

吉卜力迷注意！日本愛知縣政府與吉卜力工作室攜手打造的「吉卜力公園」終於要在2022年11月1日正式開幕囉！主題園區內一共劃分為五大區塊，包括《龍貓》中小月小梅的家，以及《霍爾的移動城堡》、《心之谷》、《魔法公主》等經典場景都將重現，在等待開幕之前，先來看看吉卜力官方推特公開的的全新實景照。

最夢幻的「吉卜力公園」，選址於距離名古屋約一小時車程的長久手市「愛‧地球博紀念公園」，根據目前發佈的最新設計圖，園區內將分成「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「DONDOKO之森」、「魔女之谷」、「物怪之里」等五大區。其中，「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「DONDOKO之森」將於今年11月開幕後登場，並預計在2023年秋天開放全部園區。現在就一起打開夢幻樂園的地圖，一起進入奇幻的宮崎駿世界，說不定還能遇到霍爾和大龍貓唷。

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

▲吉卜力公園地圖。（圖／翻攝ghibli-park.jp）

＃1. 青春之丘

進入「吉卜力公園」後，最先看到的就是「青春之丘」別緻的電梯大樓，是以《霍爾的移動城堡》、《貓的報恩》與《心之谷》作為藍本設計，並利用斜坡地形，重現滿是精緻古董的「地球屋」，一走進去彷彿就能遇見月島雯與天澤聖司。

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

▲「青春之丘」裡的心之谷場景，女主角月島雯發現的地球屋。（圖／翻攝推特@ghibliparknet，下同）

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

＃2. 吉卜力大倉庫

來到位於園區中心的「吉卜力大倉庫」，將多部電影的經典場景全部搬到這座大倉庫中，彷彿進入讓人意想不到的神祕小鎮。內部設有影像展示廳、藝廊、兒童樂園等室內設施，無論想要安靜欣賞吉卜力作品，還是陪小孩一起跑跳，都能在這裡盡情享受。

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

▲「吉卜力大倉庫」則可看見《天空之城》與《神隱少女》的經典場景。（圖／翻攝自pref.aichi.jp）

＃3. DONDOKO之森

「DONDOKO之森」位於園區最後段，提供遊客散步休息以及享受風景，很適合帶著長者、小孩的家庭，一起前來享受悠閒的午後時光。走進種滿花草樹木的森林區後，會看見《龍貓》電影中小月和小梅的新家，走進屋內，彷彿就會看到勤奮打掃的小月，還有正在追著灰塵精靈到處跑跳的小梅呢！

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

▲DONDOKO之森裡《龍貓》場景，可看見小月和小梅的家，澡堂一景也被完整呈現。（圖／翻攝推特@ghibliparknet，下同）

＃4. 魔女之谷

結合《霍爾的移動城堡》以及《魔女宅急便》兩大魔法電影的「魔女之谷」，預計於2023年開幕，將小魔女琪琪新遷入的克里克市重現，並將霍爾的城堡實體化，讓人好想快點進去一探究竟，說不定還能看見正在準備豐盛早餐的霍爾和卡西法。

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

＃5. 物怪之里

同樣預計於2023年開幕的「物怪之里」，是以《魔法公主》為設計藍本，充滿綠意的森林與建築，像極了被山獸神治癒過後的達達拉，讓人忍不住開始期待，還有什麼驚喜藏在這座城中。

▲吉卜力公園。（圖／翻攝pref.aichi.jp）

►肯爺IG無預警曝光「麥當勞新包裝」　合作MUJI設計總監打造方形漢堡

►甜鹹別爭了！OREO 與RITZ「混血夾心」一口吃到雙餡超過癮

關鍵字：

吉卜力公園, 吉卜力, 宮崎駿, 霍爾的移動城堡, 龍貓, 魔女宅急便, 魔法公主

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮 UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦 RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表 睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰 吃出白嫩肌！皮膚科醫師曝8種「美白水果」淡化斑點、提亮膚色 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面