「吉卜力公園」11月盛大開幕！小月小梅的家、地球屋實體化好想去朝聖

實習記者施至真／綜合報導

吉卜力迷注意！日本愛知縣政府與吉卜力工作室攜手打造的「吉卜力公園」終於要在2022年11月1日正式開幕囉！主題園區內一共劃分為五大區塊，包括《龍貓》中小月小梅的家，以及《霍爾的移動城堡》、《心之谷》、《魔法公主》等經典場景都將重現，在等待開幕之前，先來看看吉卜力官方推特公開的的全新實景照。

最夢幻的「吉卜力公園」，選址於距離名古屋約一小時車程的長久手市「愛‧地球博紀念公園」，根據目前發佈的最新設計圖，園區內將分成「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「DONDOKO之森」、「魔女之谷」、「物怪之里」等五大區。其中，「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「DONDOKO之森」將於今年11月開幕後登場，並預計在2023年秋天開放全部園區。現在就一起打開夢幻樂園的地圖，一起進入奇幻的宮崎駿世界，說不定還能遇到霍爾和大龍貓唷。

▲吉卜力公園地圖。（圖／翻攝ghibli-park.jp）

＃1. 青春之丘

進入「吉卜力公園」後，最先看到的就是「青春之丘」別緻的電梯大樓，是以《霍爾的移動城堡》、《貓的報恩》與《心之谷》作為藍本設計，並利用斜坡地形，重現滿是精緻古董的「地球屋」，一走進去彷彿就能遇見月島雯與天澤聖司。

▲「青春之丘」裡的心之谷場景，女主角月島雯發現的地球屋。（圖／翻攝推特@ghibliparknet，下同）

＃2. 吉卜力大倉庫

來到位於園區中心的「吉卜力大倉庫」，將多部電影的經典場景全部搬到這座大倉庫中，彷彿進入讓人意想不到的神祕小鎮。內部設有影像展示廳、藝廊、兒童樂園等室內設施，無論想要安靜欣賞吉卜力作品，還是陪小孩一起跑跳，都能在這裡盡情享受。

▲「吉卜力大倉庫」則可看見《天空之城》與《神隱少女》的經典場景。（圖／翻攝自pref.aichi.jp）



＃3. DONDOKO之森

「DONDOKO之森」位於園區最後段，提供遊客散步休息以及享受風景，很適合帶著長者、小孩的家庭，一起前來享受悠閒的午後時光。走進種滿花草樹木的森林區後，會看見《龍貓》電影中小月和小梅的新家，走進屋內，彷彿就會看到勤奮打掃的小月，還有正在追著灰塵精靈到處跑跳的小梅呢！

▲DONDOKO之森裡《龍貓》場景，可看見小月和小梅的家，澡堂一景也被完整呈現。（圖／翻攝推特@ghibliparknet，下同）

＃4. 魔女之谷

結合《霍爾的移動城堡》以及《魔女宅急便》兩大魔法電影的「魔女之谷」，預計於2023年開幕，將小魔女琪琪新遷入的克里克市重現，並將霍爾的城堡實體化，讓人好想快點進去一探究竟，說不定還能看見正在準備豐盛早餐的霍爾和卡西法。

＃5. 物怪之里

同樣預計於2023年開幕的「物怪之里」，是以《魔法公主》為設計藍本，充滿綠意的森林與建築，像極了被山獸神治癒過後的達達拉，讓人忍不住開始期待，還有什麼驚喜藏在這座城中。

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