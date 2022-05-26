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趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場

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▲▼趙麗穎。（圖／翻攝自與鳳行官微）

▲趙麗穎新劇宣傳照曝光。（圖／翻攝自與鳳行官微）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星趙麗穎將以古裝劇《與鳳行》華麗回歸，先導片也在近日釋出，光是宣傳趙麗穎就上身了多套高訂系列服飾，可說是待遇一流，以華麗的紫色披肩、簡潔平口裙裝展現優越直角肩線條，從柔媚到霸氣切換自如。

▲▼趙麗穎。（圖／翻攝自與鳳行官微）

▲▼趙麗穎。（圖／翻攝自與鳳行官微）

▲趙麗穎穿著俄羅斯設計師品牌，中西結合模樣吸睛。（圖／翻攝自與鳳行官微）

趙麗穎古裝劇《與鳳行》先導大片出爐，特別換上多套時裝造型出鏡宣傳，品牌上更是大有來頭，她選擇俄羅斯設計師品牌Ulyana Sergeenko 2019春夏高訂禮服，柔中帶剛的剪裁是一大亮點，斜肩蓬袖以及緊身薄紗碰撞出層次感，在攝影師尹超鏡頭下中西結合，彰顯她獨特韻味。另一套俄羅斯品牌則是來自Yanina 2022春夏高訂中的紫色披肩，華麗的柔霧效果包圍，襯托出極致奢華，搭配上GUCCI早秋珠寶加持出女王氛圍。

▲▼趙麗穎。（圖／翻攝自與鳳行官微）

▲▼趙麗穎。（圖／翻攝自與鳳行官微）

▲來自義大利高訂品牌Antonio Grimaldi 黑色系裙裝以及Beauté Comme Toi柔霧粉上衣。（圖／翻攝自與鳳行官微）

此外，趙麗穎同樣演繹了造型感比較簡潔禮服，分別有義大利高訂品牌Antonio Grimaldi 黑色系裙裝以及Beauté Comme Toi柔霧粉上衣，通過平口設計彰顯優越肩頸線條，切換多種風格完全難不倒，光是上半身出鏡就表現力十足。

關鍵字：

趙麗穎, 與鳳行, 古裝, lyana Sergeenko

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