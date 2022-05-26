風・Luxury／獅身人面像登名錶　江詩丹頓聯手羅浮宮致敬四大文明

▲江詩丹頓與羅浮宮博物館合作打造4款Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to greatcivilisations 腕錶，各限量5只。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周鐘錶圈最受矚目的新錶，當屬江詩丹頓（Vacheron Constantin）與羅浮宮合作的Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to greatcivilisations 腕錶，致敬古代文明，從羅浮宮館藏挑選波斯帝國的大流士一世時期、古埃及法老時代、希臘文明以及羅馬帝國崛起年代等代表四個文明的藝術品，結合金質雕刻鑲貼、琺瑯彩繪、寶石細鑲、石質微砌馬賽克等裝飾工藝，創作4款各限量5只的藝術錶款，均裝載自製2460 G4/2自動上鍊機芯，面盤4個小窗各顯示小時、分鐘、星期和日期，從錶背可欣賞22K粉紅金自動盤上，精雕羅浮宮東面外牆雕刻圖案。

▲江詩丹頓Grand sphinx de Tanis獅身人面像腕錶結合彩繪與金雕工藝。





▲雕刻大師採用凸花雕刻進行浮雕創作，呈現精細的獅身人面圖案。





▲藍寶石水晶膜上以金屬噴鍍工藝雕刻的象形文字銘文。

Grand sphinx de Tanis獅身人面像

代表古埃及時期的獅身人面像腕錶，由江詩丹頓雕刻大師使用凸花雕刻進行浮雕創作精細的獅身人面像，襯上內填琺瑯工藝詮釋的羽翼圖案，另一亮點是藍寶石水晶膜上以金屬噴鍍工藝雕刻的象形文字銘文，來自獅身人面像上所蓋印的王名環。

▲江詩丹頓Lion de Darius大流士雄獅腕錶集內填琺瑯、金雕與寶石鑲嵌工藝於一身。





▲江詩丹頓選擇鑲嵌綠松石和黃色血斑碧玉表現浮雕簷壁。

Lion de Darius大流士雄獅

取材自波斯帝國宮殿形象的重要標誌--雄獅浮雕簷壁，江詩丹頓為呈現宮牆上釉面磚質感，精選帶有紋理的寶石石材，但這類材料比一般石材更脆弱，代表製作難度倍增，最終選定綠松石和黃色血斑碧玉，鑲嵌69片還原宮牆模樣，襯托充滿力與美的威風雄獅浮雕。

▲江詩丹頓Victoire de Samothrace勝利女神錶，面盤中央的棕色琺瑯是極難調製的罕見琺瑯色。





▲面盤外圈飾以線雕工藝，呈現金質浮雕效果。

Victoire de Samothrace勝利女神

代表希臘文明的勝利女神錶，江詩丹頓不僅展現勝利女神衣裙在風中揚起的生動姿態，面盤中央的棕色琺瑯也是極難調製的罕見琺瑯色調，連錶環外圈設計都極為講究，靈感源自西元前一世紀的帕加馬花瓶，飾以線雕工藝呈現金質浮雕效果。

▲江詩丹頓Buste d’Auguste奧古斯都半身像腕錶。





▲面盤周圍的幅微砌馬賽克使用石英石、美蛋白石、藍線石、血斑石、紅碧玉、石榴石和紅砂金石。





▲江詩丹頓2460 G4/2機芯22K粉紅金自動盤上，精雕羅浮宮東面外牆雕刻圖案。



Buste d’Auguste奧古斯都半身像

江詩丹頓打造奧古斯都半身像腕錶呼應羅馬文明，金質雕刻鑲貼重現逐漸邁入老年但容顏仍威嚴肅穆的奧古斯都半身像，周圍的幅微砌馬賽克在技術上更是一大挑戰，因為只要擺放與黏合小石片出現失誤，就要為底座的大明火琺瑯面盤重新上釉，共使用660片石英石、美蛋白石、藍線石、血斑石、紅碧玉、石榴石和紅砂金石等7種石料製作而成。

▲Grand Seiko限量5只的Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕錶，約8,182,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

同場加映珠寶鑲嵌工藝

Grand Seiko自1960年代起視雄獅為品牌象徵，今年以白獅為主題，推出限量5只的Masterpiece Collection Spring Drive八日鍊珠寶腕錶，稜角分明的錶耳展現雄獅的力量，面盤中央圖案則發想自牠的優雅鬃毛，最引人矚目是華麗的寶石設計，鉑金錶殼鑲嵌112顆美鑽，錶圈鑲有60顆梯鑽，面盤上則有94顆鑽石與26顆黑色尖晶石呈現黑白對比，而時標正是由黑色尖晶石表示。

▲可透過藍寶石水晶背蓋見到八日動力儲存指示。

此款華麗珠寶錶裝載Spring Drive八日鍊Caliber 9R01機芯，具月差正負10秒的精準度，透過透明錶背可讀取動力儲存顯示，細看機芯橋板即可領略富士山輪廓的精巧設計。

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